Livestream van het voorterrein? ‘Als het bij de dressuur gedaan wordt, moet het bij het springen ook’

Op de Gothenburg Horse Show was ook het losrijden via een livestream te volgen; de verrichtingen werden met drie camera’s gefilmd. Is dit een goede manier om meer transparantie te bieden, misstanden tegen te gaan en stiekem filmen overbodig te maken? Oftewel: direct overal overnemen? Dat vroegen wij Dinja van Liere, Maikel van der Vleuten en jurylid Patrick Berends in onze rubriek info@. Lees hier alvast de reactie van Dinja van Liere.

Dinja van Liere reageert als volgt: “Ik heb hier geen beelden van gezien dus over Göteborg kan ik niet echt iets zeggen. Ik vind wel dat als het bij dressuur gedaan wordt, het bij het springen ook moet. Er zijn nog steeds heel veel verschillen in de regels tussen het springen en dressuur, bijvoorbeeld qua harnachement, en dat blijf ik toch raar vinden. Het gaat immers toch om het welzijn van het paard en dan maakt het voor mij niet uit of het een dressuur- of een springpaard is.”

Filmpjes die de context missen

“Transparantie is heel goed, maar wel een lastig dingetje. Ik vind het prima dat het losrijden niet achter gesloten deuren is, want er mogen geen verkeerde dingen gebeuren. We moeten zeker achter die uitzonderingen aan gaan waarbij het echt niet goed gaat. Anderzijds kunnen ze wel op iedere slak zout gaan leggen. Mensen zullen kritiek hebben, filmpjes kunnen worden verspreid die helemaal de context missen. We worden zo onder een vergrootglas gelegd dat het de complete sport onderuit haalt.”

Eigen ogen

“Tegenwoordig leven we in een wereld waarin het niet uitmaakt hoe goed je het doet want het is nooit goed genoeg. Stel dat het paard een keer schrikt, en je probeert hem bij je te houden waardoor hij te kort in de hals wordt, dan kunnen ze door zo’n stukje film te knippen zeggen dat je te kort en diep hebt gereden. Maar wanneer ze het met eigen ogen langs de kant van de losrijdring zouden bekijken, zien ze dat het even een schrikmomentje was en dat het paard verder gewoon fijn liep. Ze moeten in het echt gaan bekijken hoe het eraan toe gaat op een wedstrijd. De sjeu gaat van de sport af als iedereen maar thuis achter zijn computer zit te kijken en kritiek levert. Op een gegeven moment gaat er niemand meer naar een wedstrijd toe.”

