Slechts twee observatiewedstrijden in een Olympisch jaar? ‘Opmerkelijke keuze’

Vorig jaar waren er nog vier, dit jaar zijn er nog maar twee observatiewedstrijden voor de dressuurruiters. Dat maakt het minder transparant, en biedt ruiters de kans om de concurrentie uit de weg te gaan. Zouden meer verplichtingen in dit geval beter zijn?

Die vraag legden wij voor aan Madeleine Witte-Vrees, Paula Osterholt en Marlon van Wissen. Lees hier alvast reactie van Van Wissen.

Opmerkelijke keuze

“Ik vind het een opmerkelijke keuze in een Olympisch jaar. Er is een longlist van ruiters die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ik weet niet of dit de selectieprocedure ten goede komt. Het is best krap om dat uit te moeten maken aan de hand van twee observatiewedstrijden.”

Weinig lucht

“Het geeft de combinaties weinig lucht. Ik zou voor meer tijd gaan en uit meer selectiemogelijkheden kiezen. In het belang van het paard zou het voor de ruiters mooi zijn om hun paard in meerdere proeven te kunnen presenteren. In een tijd dat we met dierenwelzijn bezig zijn, valt er van twee kanten wat te zeggen. Bij twee mogelijkheden wordt voorkomen dat de paarden misschien teveel belast worden. Maar geeft het opvoeren van de druk het gewenste effect?”

Meerdere kansen

“Ik vind dat je nog kansen moet hebben als het bijvoorbeeld de eerste keer niet goed uitgekomen is voor je paard. Ik zou eerder een constructie bedenken voor het breder kunnen uitdragen van de sport en het welzijn van het paard. Bij meerdere wedstrijden leg je iets minder druk op de paarden.”

Drie

“Ze zouden er dus beter drie observatiewedstrijden van kunnen maken. Als je er twee hebt gedaan, en het ging eigenlijk hartstikke goed, dan hoef je die derde niet te rijden. Maar mocht het niet helemaal goed gaan of is er twijfel, dan heb je nog een derde uitvalsmogelijkheid. Dat is misschien wel passender in dit Olympische jaar.”

