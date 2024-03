Veterinaire informatie van hengsten openbaar? ‘Dit gaat de norm worden’

Op veel hengstenkeuringen zijn de veterinaire onderzoeksprotocollen van de hengsten die in de veiling komen al in te zien en daarmee beweegt de hengstenwereld automatisch naar wat meer transparantie. Toch zijn er nog weinig hengstenhouders die de stap aandurven om veterinaire informatie over hengsten zelf openbaar te delen. Het nog relatief jonge Duitse hengstenstation Damil Dressage doet dat vanaf dit jaar wel: van vier van de zes hengsten die ter dekking staan is het onderzoeksprocotol online voor iedereen in te zien. Wordt dit de norm?

Die vraag legden wij voor aan dierenarts Arie Hoogendoorn, fokker Jelke Heida en hengstenhouder Wiebe-Yde van de Lageweg. Lees hier alvast reactie van Hoogendoorn. Alle reacties lees je in de Paardenkrant nr. 11.

“Ik ben het ermee eens dat dit wel de norm gaat worden. Transparantie is wat mensen tegenwoordig verwachten. Ik merk in mijn eigen vak dat cliënten vaak over de patiëntinformatie en het bijbehorende beeldmateriaal willen beschikken. Dit is wel eens om het met andere dierenartsen te bespreken of dit zelf op het gemak te bekijken en proberen te begrijpen.”

Eerder wel problemen mee gehad

“Het is een ontwikkeling waar ik eerder wel eens problemen mee had, omdat ik het zag als een soort achterdochtigheid jegens mijn diagnoses. Tegenwoordig besef ik dat het uiteindelijk ook positief werkt als mensen de diagnose begrijpen en daardoor ook de therapie, zodat ze deze correct volgen.”

Bij gefundeerde keuzes hoort ook veterinaire informatie

“In de fokkerij zie je ook dat fokkers graag gefundeerde keuzes maken en daar hoort ook veterinaire informatie bij, die iets zegt over de vererfbare gezondheid van een hengst. Er is toch de neiging om hengsten te gebruiken waar veel over bekend is, dat wil zeggen sportresultaten en kwaliteit van nakomelingen. Ook hiervoor wordt veel online onderzoek gedaan door fokkers.”

Ook de merries

“Ik denk wel dat fokkers ook moeten beseffen, dat als deze ontwikkeling doorzet, zij ook de veterinaire informatie van hun merrie transparant moeten hebben, als ze een veulen willen verkopen.”

Lees de reacties van Jelke Heida en Wiebe-Yde van de Lageweg in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.