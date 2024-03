Wim Verwimp over wegsturen Franse journalisten: ‘Veiligheid van ruiters en paarden in het gedrang’

De Franse publieke omroep heeft in het actualiteitenprogramma L'Oeil du 20 Heures een kritisch item over de paardensport uitgezonden. De journalisten van het programma waren onder andere in Lier, waar de organisator de journalisten verzocht om te vertrekken nadat ze kritische vragen stelden over filmbeelden die ze maakten van het (los)rijden. Is er een beter antwoord te bedenken dan wegsturen? Dat vroegen wij aan de organisator van CDI Lier (Wim Verwimp), maar ook aan Irene Verheul (directeur Jumping Amsterdam) en Ken Ruysen (directeur Equestrian Centre de Peelbergen).

Wim Verwimp meldt het volgende aan de Paardenkrant: “First things first, wij als organisatie hebben nooit iemand verboden om op het wedstrijdterrein aanwezig te zijn. Voor aanvang van de wedstrijd was er een accreditatie aanvraag gedaan door de Franse publieke omroep en deze werd door ons ook zonder enige twijfel toegekend.”

“Toen zij na het maken van beelden aan de inrijpiste om een reactie vroegen over het al dan niet correct losrijden hebben wij onmiddellijk een steward vrijgepland om op alle nodige vragen en bezorgdheden te reageren.”

‘Veiligheid van paarden en ruiters in het gedrang’

“De dag nadien kwam de Franse filmploeg opnieuw ter plaatse, ook toen konden zij met hun accreditatie probleemloos rondlopen op het wedstrijdterrein. Het klopt dat wij als organisatie na verloop van tijd gevraagd hebben of zij het wedstrijdterrein wilden verlaten. De filmploeg stelde zich geruime tijd zodanig op dat het werk van de stewards en de veiligheid van de paarden en ruiters in het gedrang kwamen, dit kunnen wij als organisatie uiteraard niet blijven tolereren.”

Kwalificatie van de stewards

“Het is spijtig dat er geen vertrouwen gegeven werd aan de kwalificaties van de aanwezige stewards, we praten hier tenslotte over hoog gekwalificeerde stewards die op het hoogste niveau, driester, opgeleid en erkend zijn door de FEI.”

Verhaal schetsen op basis van enkele momentopnames is not done

“Wij hebben er niets op tegen dat er kritisch naar de sport gekeken wordt, ook wij streven naar een diervriendelijke sport en treden hier graag over in contact met de verschillende stakeholders. Het tonen van het negatieve is bijgevolg zeker niet verkeerd, maar een verhaal schetsen op basis van enkele momentopnames zonder het in beeld brengen van de realiteit waar de absolute meerderheid van de ruiters wel correct en diervriendelijk handelt is not done.”

Kritische, objectieve bevindingen met ruimte voor wederwoord



“We mogen de toekomst van onze sport niet baseren op sensatieverhalen maar wel op kritische, objectieve bevindingen waar er ruimte is voor wederwoord. Enkel zo kunnen we samen een toekomst schrijven waar het welzijn van ons geliefde paarden centraal staat.”

