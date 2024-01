Zekveld over afschaffen afstammelingenrapportage: ‘Jammer dat informatie weer laat komt en verstopt wordt’

Het KWPN heeft de afstammelingenkeuring voor dressuurhengsten afgeschaft. Daarbij werd destijds vermeld dat voortaan de afstammelingenrapportages ten behoeve van de fokkers kort na de thuisinspectie gepubliceerd zouden worden. Dat is echter aangepast. Het laatste nieuws is dat er géén geschreven afstammelingenrapportage meer wordt gepubliceerd; de informatie wordt enkel opgenomen in het genetische profiel van de hengst. De verwachting is dat deze informatie medio februari 2024 beschikbaar is. Heeft het zo überhaupt zin om thuisinspecties uit te voeren?

Adri Zekveld: ‘De reden dat ik ooit lid geworden ben van ons KWPN’

Fokker Adri Zekveld reageert als volgt op onze stelling: “Naast een goede registratie van onze veulens verwacht ik als fokker vooral een goede en betrouwbare database, waarover goed en tijdig wordt gepubliceerd en gecommuniceerd. Dat houdt onder andere in: een inzichtelijke weergave van de verervingskracht van de goedgekeurde en erkende hengsten. Daarom ben ik ooit lid geworden van ons KWPN.”

“We liepen voorop met onderzoek en ontwikkeling van fokwaarden van zowel de sportvererving alsook de vererving van exterieur- en gezondheidskenmerken. Dat is nog steeds zo en daardoor onderscheiden we ons van alle sportpaardenstamboeken wereldwijd. We moeten ons voortdurend aanpassen aan veranderende inzichten over sport en gezondheid zodat we met onze fokkerij kunnen inspelen op die veranderingen en we blijvend kunnen beschikken over betrouwbare informatie.”

In communicatie gaat het mis

“Daarbij behoort ook een goede communicatie. En daar gaat nogal eens iets mis. Ik krijg de indruk dat het KWPN soms bezig is met het ‘pleasen’ van de hengstenhouders. Data wat probeert te verstoppen. Zich lijkt te schamen voor alle data die we met zijn allen met veel kosten en moeite hebben verzameld. Dat die data kloppen bewijzen de wereldwijde rankings van met name de dressuurhengsten.”

Laat en verstopt

“De afstammelingenkeuring kent een lange geschiedenis. Van een centrale keuring met veel belangstelling van de fokkers tot een armzalig showtje, afgelopen zomer op de KWPN Paardendagen. Gelukkig is er de thuisinspectie. Dat geeft veel informatie over de eerste jaargang veulens. Jammer dat die informatie weer laat en verstopt in de hengsten-database beschikbaar komt. Als je een lineaire score kunt lezen dan geeft de thuiskeuring een goed beeld van de vererving van beweging en exterieur. Een geschreven rapportage met het bekende vocabulaire ga ik niet missen.”

Zelf mee kijken

“Wel mis ik de mogelijkheid voor de fokkers om zelf mee te kijken. Om zelf de veulens te zien en als het ware te proeven. Waarover ik me ook zorgen maak is de teruglopende publieke belangstelling bij veel evenementen en daarmee ook de betrokkenheid. Halflege tribunes bij stamboekkeuringen, centrale keuringen en eerste bezichtigingen. Misschien wat minder evenementen gratis uitzenden of minimaal kostendekkend beschikbaar stellen via KWPN tv.? Dus ook de KWPN Stallionshow in Den Bosch. Want het is niet gratis.”

