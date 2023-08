Jan Greve: ‘Moedig dat KWPN inziet dat ze te voortvarend zijn geweest’

Voor de komende hengstenselectie voert het KWPN de PROK-vereisten weer in. Blijkbaar volstaan de D-OC waarden niet, getuige de ‘veelvuldige geluiden vanuit het (veterinaire) veld dat de in het verleden opgebouwde voorsprong van het KWPN op gezondheidsgebied afneemt.’ Is dit voldoende onderbouwd? En wat zegt dit over de hengsten die goedgekeurd zijn tussen 2016 en 2023; is een PROK-eis met terugwerkende kracht nodig? Doede de Jong (fokkerijraadslid KWPN regio Friesland en springpaardenfokker), Willem Goesten (dierenarts, spring- en dressuurpaardenfokker, bestuurslid KWPN regio Noord-Brabant) en Jan Greve (hengstenhouder en dierenarts) reageren hierop in de Paardenkrant van deze week. Lees hier alvast de reactie van Jan Greve.

“We kunnen het niet maken om te zeuren over de hengsten die al zijn goedgekeurd. Wat geweest is, is geweest. Er is weleens eerder wat ingevoerd dat niet helemaal strookte met de hengsten die al goedgekeurd waren. Ik vind het reëel, maar ook wel moedig dat het KWPN inziet dat ze te voortvarend zijn geweest en dat de oude PROK-vereisten meer brengen dan de voorspellende D-OC-waarden.”

Zeer verstandig besluit

“Het is een zeer verstandig en realistisch besluit dat ze nu terugkomen op D-OC en het weer net zo gaan doen voordat D-OC werd ingevoerd. Dat is veel beter. Het is al bewezen dat het niet klopt. De mindere paarden die nu in de fokkerij zijn toegelaten op basis van D-OC is allemaal wishful thinking geweest. Er zijn zo vaak fouten gemaakt met paarden die goedgekeurd werden met matige foto’s of paarden die rond een acceptabele D-OC waarden zitten maar geopereerd waren.

Bovenstaand verhaal moet niet alleen gelden voor de hengsten, maar ook voor de merries.”

