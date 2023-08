Jan Heidema: ‘Werken aan voortdurende verbetering van juryleden en grotere openheid naar trainers en publiek’

Op het afgelopen WK jonge dressuurpaarden werden sommige paarden door de jury in de kwalificatie heel anders beoordeeld dan in de finaleproef, bij ongeveer hetzelfde vertoon. Was de kwalificatiejury lovend over de draf, juichte de finalejury juist over de galop, bij hetzelfde paard. Zou het voor een meer afgewogen beoordeling beter zijn als de paarden die naar de finale gaan hun punten meenemen en de finalepunten daarbij opgeteld worden, waarbij het gemiddelde daarvan als uiteindelijke overallscore geldt? Jan Heidema, chef d’équipe Nederland op WK jonge dressuurpaarden, Bart Veeze, dressuurruiter en opleider jonge paarden, en Renate van Uytert-van Vliet, dressuuramazone en opleider jonge paarden, reageren hierop in de Paardenkrant van deze week. Lees hier alvast de reactie van Jan Heidema.

“Onze dressuursport is een jurysport en zolang er mensen betrokken zijn bij de beoordeling zal er dus discussie blijven. Dat zien we ook bij dit WK dat voor de 24e keer werd gehouden. Ik heb ze alle 24 mogen meemaken, en vanaf de allereerste keer is de huidige formule gehanteerd. De FEI wist niet helemaal hoe om te gaan met dit bijzondere kampioenschap waar kwaliteit ook een beoordelingscriterium is. GP-juryleden werden opgetrommeld om jonge paarden te beoordelen en de dag voor het kampioenschap kwam bijvoorbeeld Sjak Laarakkers met een auto vol paarden om de jury ‘op een lijn’ te krijgen. Daar is gelukkig verandering in gekomen. De FEI heeft de opleiding ter hand genomen en dat heeft zeker tot verbetering geleid. In de meeste gevallen kunnen we ons in het juryoordeel vinden, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Eén keer in die 24 jaar ben ik naar de jury gegaan en heb hen gevraagd waarom een combinatie met 7,14 de ring moest verlaten. De combinatie won vervolgens de kleine finale en als eerste starter in de finale leverde dat een vijfde plaats op. De kleine finale is dus ook de mogelijkheid om iets recht te zetten.”

Duidelijke lijn

“Mijn mening is dat je het systeem niet moet veranderen omdat sommige uitslagen discutabel zijn. Er moet gewerkt worden aan een voortdurende verbetering van de juryleden, en een steeds grotere openheid naar de trainers en naar het publiek. Daarbij moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat een discussie of een uitleg begint met: ‘wij vinden’. Daarmee breng je de subjectiviteit binnen de beoordeling, één van de redenen van de altijd aanwezige discussie. Het huidige systeem heeft ervoor gezorgd dat Hans Peter Minderhoud zeer terecht wereldkampioen is geworden met My Toto, en ik wil afsluiten met de jury van deze finale een compliment te maken over de duidelijke lijn die in hun beoordeling zat.”

