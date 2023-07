KNHS-directeur: ‘Behoud van social license to operate essentieel voor paardensport’

In een ‘Presidents Message’ richt EEF-voorzitter Theo Ploegmakers zich in duidelijke bewoordingen tot de nationale federaties. Zij hebben de meeste invloed en spelen dus een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol in het behouden van onze ‘social license to operate’. Wachten op de FEI is niet nodig en ongewenst; de lijst met aanbevelingen van de commissie Equine Ethics en Wellbeing ligt klaar om nu gebruikt te worden. Een terechte en noodzakelijke oproep, zeker voor de landen met de grootste hippische traditie? Deze vraag wordt gesteld in de Info@ van deze week. De voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie Stephan Detry, de voorzitter van het KNHS Springforum Roy van den Hoogen en KNHS-directeur Patrice Assendelft reageren in de Paardenkrant. Lees hier de reactie van Patrice Assendelft.

“We kunnen ons als KNHS goed vinden in de woorden van Theo Ploegmakers. Het behoud van onze social license to operate is essentieel voor de toekomst van de paardensport en we weten dat de heer Ploegmakers hier een warm pleitbezorger van is. Dat was hij al als voormalig KNHS-voorzitter en nu natuurlijk in zijn rol als EEF-voorzitter en lid van de FEI Equine Ethics en Wellbeing commissie. Ook dr. Kathalijne Visser maakt als externe expert deel uit van deze commissie en met haar zijn de lijntjes eveneens kort, aangezien we de wetenschap nauw betrekken bij dit dossier.

Bovenaan prioriteitenlijst

Hoewel we niet moeten vergeten dat dit een te prijzen initiatief van de FEI is, spreekt het ook voor zich dat de nationale federaties de aangewezen organisaties zijn om proactief en progressief te handelen op het gebied van paardenwelzijn. Dat zijn we aan onze dierbaarste partner, het paard, verschuldigd en ik zeg niks nieuws als ik aangeef dat dit bovenaan ons prioriteitenlijstje prijkt. Niet voor niks zijn al relatief veel aanbevelingen van de genoemde commissie geïmplementeerd in het beleid van de KNHS, zoals onder meer naar voren komt in onze ‘8 beloften aan mijn paard’, de KNHS Welzijnscode en het daaruit vloeiende welzijnsreglement, een vast onderdeel van ons Algemeen Reglement. Daar blijft het natuurlijk niet bij. We willen voor de muziek uitlopen en niet alleen op paardenwelzijn, maar ook op het vlak van duurzaamheid onze verantwoordelijkheid nemen.”

