Laat je horen: Jan Siebren Duiven over democratie en verbinding binnen het KFPS

Het KFPS is een internationaal opererende vereniging, met bijna 10.000 leden wereldwijd. De kracht van een vereniging zit echter niet in haar omvang of organisatiestructuur, maar in de betrokkenheid van haar leden. Dat schrijft Jan Siebren Duiven.

We staan als KFPS voor belangrijke uitdagingen. Het aantal geregistreerde veulens neemt af en de gezondheid, vitaliteit en het welzijn van het Friese paard vragen blijvende aandacht. Juist daarom is het belangrijk dat we als vereniging de kennis, ervaring en betrokkenheid van onze leden optimaal benutten. Belangrijke vragen zijn of onze leden nog voldoende betrokken zijn bij het KFPS en of ze voldoende vertegenwoordigd worden binnen de vereniging. Ik maak me daar zorgen over.

Van wie is het KFPS?

Een vereniging is primair van en voor zijn leden. Waarbij alles wat de vereniging doet, bedoeld is om het doel van de leden te bereiken. Het KFPS heeft zich statutair tot doel gesteld “het behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn en promoten van het Friese paard met zijn karakteristieke exterieur, gangen en karakter.”

Verenigingsrecht

In het Nederlandse verenigingsrecht zijn de belangrijkste basisbeginselen en regels van het verenigingsrecht vastgelegd. Daarbij hoort onder meer dat er geen winstoogmerk is en een bestuur voor de dagelijkse leiding. Besluiten worden in beginsel democratisch genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarbij leden recht hebben op informatie, spreekrecht en stemrecht.

De democratie binnen het KFPS

Het KFPS heeft een ledenraad. Daarvoor is ooit gekozen, mede vanwege het grote aantal leden. Dit zorgt voor een verschuiving van het stemrecht, waarbij de ledenraad, als hoogste orgaan, de uiteindelijke besluiten neemt. Democratische besluitvorming blijft verplicht en de besluitvorming verloopt stapsgewijs. In de statuten van het KFPS is opgenomen dat ledenraadsleden de verschillende regio’s vertegenwoordigen: “In de ledenraad wordt door ledenraadsleden gestemd zonder last, maar rekening houdend met de opvattingen in de regio.” Om de democratie binnen de vereniging te waarborgen, is statutair vastgelegd dat de verkozen Ledenraadsleden weliswaar zonder last mogen stemmen, maar zeker niet zonder ruggenspraak. Om die ruggenspraak te verzekeren, is een aanvullende borging opgenomen dat de Ledenraadsleden rekening moeten houden met de opvattingen vanuit hun regio.

De regio moet weer dichterbij komen

Het KFPS heeft de laatste jaren regiovergaderingen samengevoegd, waar eerder elke fokvereniging afzonderlijk vergaderde. Voorafgaand aan de najaarsvergadering van de ledenraad op 26 november aanstaande, waren er zelfs maar twee vergaderingen. Eentje in Wolvega en eentje in Houten.

Het samenvoegen van regio’s is vanuit organisatorisch oogpunt begrijpelijk, maar grotere afstanden en grotere bijeenkomsten kunnen de betrokkenheid van leden verminderen. De vraag is of er op deze wijze wel voldoende verbinding blijft bestaan tussen de ledenraadsleden en haar achterban. Kunnen we daarom de ledenraadsleden zelf een actievere rol geven in hun eigen regio? Zo kunnen leden laagdrempelig hun mening, ideeën en zorgen delen. Daar hoort ook een structurele terugkoppeling bij: wat is er met de inbreng van de leden gebeurd en welke besluiten zijn genomen? Deze terugkoppeling is bovendien beschreven in de statuten.

Vertrouwen door openheid en transparantie

Vertrouwen ontstaat wanneer leden weten wat er speelt en begrijpen waarom besluiten worden genomen. Verbinding, feedback en terugkoppeling zorgen voor vertrouwen. Je moet uit kunnen leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Een duidelijke terugkoppeling vanuit de ledenraadsleden naar hun achterban is hierin essentieel. Als de verbinding tussen leden en ledenraadsleden steeds verder wegvalt, ontstaat alsmaar meer ruimte voor wantrouwen.

Van praten naar doen

Op zich is de getrapte democratie binnen het KFPS statutair prima geregeld, ieder lid heeft op de regiovergaderingen stem- en spreekrecht. Voor een werkbare vereniging is het uiteindelijke besluit aan de Ledenraad, waar de afgevaardigde Ledenraadsleden stemmen, rekening houdend met de opvattingen in de regio. Vooral in de verbinding zijn er verbeterpunten. Hoe kan er weer lokaal contact gelegd worden per regio? Kunnen de ledenraadsleden bijvoorbeeld zelf de lokale regiovergaderingen op zich nemen? Zodat bestuur en kantoor hierbij worden?

Voorstel: vergader weer per regio

Wanneer ledenraadsleden zelf met hun regio vergaderen, kunnen bestuur en kantoor de ledenraadsleden voorafgaand informeren in een pre-ledenraadsvergadering. Waarna de ledenraadsleden zelf in hun eigen regio het net gaan ophalen. Na afloop van de regio’s nemen de Ledenraadsleden de input van hun achterban mee naar de Ledenraad waarbij zij stemmen en handelen, rekening houdend met de opvattingen vanuit hun eigen regio.

Voorstel: online beschikbaar

Ook deze Ledenraadsvergaderingen kunnen transparanter gemaakt worden. In principe zijn deze openbaar voor leden, behalve het besloten gedeelte. Ieder lid mag plaatsnemen op de publieke tribune. De ledenraadsvergaderingen worden nu al gefilmd. Voor meer transparantie zou het openbare gedeelte via teams toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de leden, zodat er meer verbinding komt.

Voorstel: uitgebreidere notulen en inzicht in stemmingen

Met daarnaast uitgebreidere notulen, waarbij alle zaken vanuit het open gedeelte worden vastgelegd en de stemmingen per regio wordt weergegeven. Ook weer ter verbetering van transparantie en verbinding.

Voorstel: competentieprofiel voor ledenraadsleden

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het is dan ook belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Een aanbeveling hierin zou kunnen zijn dat er een duidelijk competentieprofiel wordt opgesteld. Waarbij er voorafgaand eerst een sollicitatieprocedure plaats vind om te juiste mensen te kunnen scouten.

Tot slot: professioneel maar in verbinding met leden

Het KFPS moet een professionele organisatie zijn, maar mag nooit een organisatie worden waarbij de leden op afstand komen te staan. De ledenraad moet niet alleen het orgaan zijn dat besluiten neemt, maar vooral de verbindende schakel tussen de leden en de koers van het KFPS. De centrale vraag is dan ook: hoe zorgen we ervoor dat leden zich niet alleen formeel vertegenwoordigd voelen, maar daadwerkelijk gehoord, betrokken en serieus genomen worden? Want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een sterke vereniging en een gezonde, duurzame toekomst voor het Friese paard.

Jan Siebren Duiven

Lid van het KFPS, voorzitter van de Fokkerijraad. Dit is artikel geschreven op persoonlijke titel.

Noot van de redactie

Dit opinieartikel is gebaseerd op Jan Siebren Duivens ingezonden stuk dat ingebracht werd in de regiovergadering Noord op 10 november 2026.

Dit stuk wordt aanstaande donderdag 19 november ook besproken tijdens een extra ingelaste leden-bijeenkomst die de drie ledenraadsleden van regio It Fryske Hynder hebben belegd. Zij willen in deze extra vergadering een beter beeld krijgen van de wensen van de leden in hun regio. De regiovergadering Noord van vorige week vond plaats met een groot aantal regio’s tegelijkertijd, waardoor niet voor alle ledenraadsleden even duidelijk was wat hun eigen regio precies vond van de diverse voorstellen op de agenda. Naast het stuk van Duiven staan ook meerdere amendementen over het plan voor de herijking van het hengstenselectietraject op de agenda bij It Fryske Hynder. Verschillende leden hebben amendementen hiervoor ingediend, die uiteindelijk ook naar de ledenraad gaan.

Het is onduidelijk of er nog meer regio’s/fokverenigingen zijn die hun eigen leden nog een keer extra willen horen voordat de ledenraadsvergadering van 26 november plaatsvindt. In Nederland zijn geen officiële regiovergaderingen meer daaraan voorafgaand. Alleen de Engelstalige ‘buitenlandvergadering’ moet nog plaatsvinden (op 18 november).