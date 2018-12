Laat je horen! Roer uw stem op de KWPN fokkerscafé’s

Het KWPN gaat binnenkort met zijn achterban in discussie over het fokbeleid. Op dinsdag 8 januari in De Lichtmis (Zwolle), op dinsdag 15 januari in Zilfia’s Hoeve (Houten) en op dinsdag 22 januari in Het Lagerhuis (Mill) kunnen fokkers – telkens vanaf 19.30 uur – hun zegje doen over de belangrijkste taak van een stamboek: de selectie. Dat dit onderwerp sterk leeft, blijkt wel uit onderstaande aflevering van onze ingezonden brieven-rubriek ‘Laat je horen’. Joop Buikema doet een oproep aan alle fokkers om deze kans op koersverandering niet onbenut voorbij te laten gaan en bij één van de komende Fokkerscafé’s hun stem te roeren.

Het stuk van Dirk Willem Rosie onlangs op Horses.nl, genaamd ‘Grote Communicator’, was mij uit het hart gegrepen. Tijdens de eerste bezichtiging van de KWPN-hengstenkeuring werden bij de springpaarden voor het zoveelste achtereenvolgende jaar beslissingen genomen, die voor mij onbegrijpelijk waren. Voor mij persoonlijk hield dit in, dat mijn beide zonen van Cicero Z niet doorverwezen werden. En als een hengst niet eens de tweede bezichtiging haalt, is hij natuurlijk niet veel soeps. Althans in de ogen van deze jury en ik denk daar volstrekt anders over v.w.b mijn beide hengsten.

Geloofwaardigheid verloren

Gelukkig sta ik daarin niet alleen, want beide hengsten werden een paar weken later goedgekeurd bij het AES. De enige Cicero-zoon die bij het KWPN doorverwezen werd, legde eerst met de achterbenen de oxer plat en vervolgens met het voorbeen. Ik ben een springpaardenliefhebber en als een foutenmakend paard het ‘wint’ van foutloze paarden (want dat waren mijn beide hengsten, evenals op één na alle andere Cicero’s), dan verlies je in mijn optiek als jury je geloofwaardigheid.

Geen toelichting

Een verhelderende toelichting had misschien het verschil kunnen maken. Maar de toelichting door de heer Loeffen liet nogal wat te wensen over. Van m’n ene hengst werd driemaal gezegd dat de stokmaat 1.61 was en dat hij een bemerking op het fundament kreeg. Wat die bemerking dan wel inhield, werd er niet bij vermeld en dat is daarom een volstrekt raadsel. Niet alleen voor mij, ook voor de opfokker, de dierenarts en de hoefsmid. M’n andere hengst zou een ‘komisch voorbeen tijdens het springen’ hebben en omdat ik niet inzie wat er hilarisch aan was, plaats ik ter lering en vermaak daarom maar een foto van hem.

Foto: Melanie Brevink-van Dijk – Paardenkrant-Horses.nl



Daags na de afwijzing van mijn hengsten heb ik de jury een mail gestuurd, waarin ik op niet mis te verstane wijze mijn onvrede heb geuit over de gang van zaken. Daar is geen enkele reactie op gekomen – over communicatie gesproken.

Selectiesysteem functioneert niet en jury niet geschikt

Het is geen eenvoudige opgave om 2-jarige hengsten op hun merites te beoordelen, maar het huidige selectiesysteem van het KWPN functioneert niet en deze jury is in mijn ogen niet geschikt. De onvrede heerst bij velen. In de afgelopen weken beaamden mij dat onder meer zelfs voormalige Fokkercs van het Jaar. Eén daarvan registreert inmiddels geen paarden meer bij het KWPN, vanwege die onvrede. Maar ook in een veel breder verband blijken fokkers het helemaal niet eens te zijn met de keuzes van de hengstenkeuringscommissie. Want van de laatste handvol jaargangen dekte de helft van die hengsten minder dan 20 merries per jaar en circa 20% dekte zelfs geen 10 merries per jaar. Indachtig dat er ruim 5.000 springveulens per jaar geboren worden, is het duidelijk dat talrijke fokkers geen fiducie hebben in hetgeen wat uiteindelijk goed bevonden wordt in de ogen van deze commissie.

Stilstand is achteruitgang

Er komen te weinig springhengsten bovendrijven, die excelleren in voor springpaarden gewenste eigenschappen. Jaarlijks worden er veelal correcte hengsten goedgekeurd, die qua springkwaliteiten zich nauwelijks onderscheiden ten opzichte van hetgeen de fokkers zelf al thuis hebben staan. Daarmee help je de fokkerij niet vooruit, daarmee vermeerder je slechts op een gelijkblijvend niveau. En stilstand betekent achteruitgang en dat houdt in, dat het KWPN voorbijgestreefd wordt door andere stamboeken.

En daarvan blijken de gevolgen, want bij de rankings van HorseTelex speelt het KWPN allerminst een prominente rol. Bij de 130/135 paarden staat het KWPN weliswaar nog 3de, doch bij de 140/145 paarden 5de en bij de 150/160 paarden slechts 12de!

WK Lanaken

Tijdens het WK jonge paarden in Lanaken was het verschil t.o.v. jaren geleden erg groot, wat de vertegenwoordiging van het KWPN betreft. Terwijl het vroeger een KWPN-feestje was in de finales, met vele podiumplaatsen, was daar nu geen sprake van. Van de 135 finalisten waren er slechts 22 KWPN-ers. Dat is bizar weinig voor één van de grootste stamboeken ter wereld. En -let wel- de helft daarvan had een niet-KWPN hengst als vader, of als moedersvader, of soms zelfs beide. Dat geeft te denken! Want 11 ‘echte’ KWPN-ers op 135 finalisten is natuurlijk belachelijk weinig.

Simpelere en goedkopere systemen niet slechter

In de hengstencompetitie is het bepaald niet zo, dat alle KWPN-ers die driemaal bezichtigd zijn en vervolgens 50 dagen getest, hun broeders van andere stamboeken zoekrijden. En dus is het veel simpelere en goedkopere systeem van andere stamboeken niet per se slechter.

Samenstelling hengstenkeuringscommissie

Het is ook uitermate merkwaardig, hoe de hengstenkeuringscommissie wordt samengesteld. Het is kennelijk zo, dat de Ledenraad akkoord gaat met de voordracht van het Algemeen Bestuur, welke zich daarbij baseert op de profielschets en shortlist van de Fokkerijraad. Dat lijkt democratisch, maar dat is het allerminst. En het is vooral ook allesbehalve transparant. Het heeft er juist veel meer de schijn van dat er allerlei schimmige onderonsjes gespeeld worden.

Niets ten nadele van de leden van Ledenraad en Fokkerijraad, maar het is voor hen onmogelijk om aan de wensen van een achterban van duizenden gehoor te geven en dat te vertalen.

Arrogantie ten top

Maar waarom zou dat in dit tijdperk van internet nodig zijn? Bij dergelijke belangrijke beslissingen met verstrekkende gevolgen, zou elk van de 22.000 leden zich moeten mogen laten horen. Of mogen die 22.000 leden zich wel uitspreken bij de verkiezing van Paard van het Jaar, maar worden ze te onnozel geacht om hun mening te geven over de hengstenselectie, het verrichtingsonderzoek en de betreffende jury?

Ik kan me niet of nauwelijks aan de indruk onttrekken, dat men op bestuurlijk niveau bij het KWPN niet in de gaten heeft, dat de bestuurs- en commissieleden er zijn dankzij de leden en niet omgekeerd! Het is de arrogantie ten top te veronderstellen, dat een paar juryleden of bestuursleden dit stamboek het welverdiende aanzien geven, in plaats van de talrijke bloed, zweet, tranen en geld investerende fokkers.

Klanttevredenheidsonderzoek

Het wordt tijd dat het KWPN een klanttevredenheidsonderzoek doet, indien men de leden/klanten (tegelijkertijd hun werkgevers) respecteert. Drie simpele vragen, met ja of nee te beantwoorden, qua tevredenheid over hengstenselectiesysteem, jury en verrichtingsonderzoek. En volledig transparant. Dat wil zeggen niet nadien binnenskamers evalueren en naderhand met een uitkomst komen. Nee, de respondent dient meteen het resultaat van z’n stemgedrag te zien. En als dan blijkt dat de leden in hoge mate ontevreden zijn – en daar twijfel ik niet aan – dan moet er in een tweede fase een uitvoerig onderzoek worden gedaan naar de wensen van die leden/klanten, om te komen tot een systeem dat wel door een overgrote meerderheid gedragen wordt.

Laat uw stem horen!

Tot dat moment volg ik in de voetsporen van vele anderen en breng geen hengst meer voor bij het KWPN. Maar in tegenstelling tot menig andere, zal ik niet aflaten om van me te laten horen. Bij het KWPN rekent men er juist op, dat criticasters hun heil elders zoeken, zodat men ongestoord door kan gaan op de ingeslagen weg die uiteindelijk nergens toe leidt.

Ik roep dan ook een ieder op om zich te laten horen via het Fokkerscafé of anderszins, om een ommekeer teweeg te brengen.

Joop Buikema