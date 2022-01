Laat je horen! TVOH – The Voice of Horses

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarvoor hebben we de rubriek Laat je horen! ingericht. Ben Platzer stuurde deze week een ingezonden brief. Over TVOH, niet the Voice of Holland, maar The Voice of Horses.

TVOH: waar staat dit voor?

We hebben deze week afleiding:

De elkaar tegensprekende covid-deskundigen zijn naar de tribunes verdrongen. Bekvechtende parlementariërs zijn tot de orde geroepen, maar niemand, bijna niemand legt in dat huis zijn oor te luister of past zijn vocabulaire aan.

TVOH

We zijn in de ban van TVOH.

Alle talkshows hebben hun tafels gedekt met deskundigen, met slachtoffers en met meningen.Waar gaat het dan over?

TVOH: the voice of horses!

Happy Horse

We zij er allemaal druk mee.

De sportbonden: tergend langzaam nemen ze een standpunt in over een happy horse.

Wanneer is jouw horse happy: herkennen we de signalen?

Mogen we trainen zoals we willen?

De persmuskieten: als horzels zwermen ze rond de beelden van Beerbaum.

Een begenadigd ruiter. Een begenadigd trainer, zegt men.

Filmbeelden geven een ander beeld: paardvriendelijk?

Zelfs in Duitsland durft men daar geen mening over uit te spreken.

En de pershorzels: ze zoemen, nog even en dan gaan ze steken.

Het wordt tijd

Het wordt tijd. De politieke beweging die zich partij van de dieren noemt, of een taaltechnische variant hierop, wint aan invloed. Zij hebben de tijd mee.

Het paard is populair, is geliefd bij het grote publiek, maar de kennis van zaken bij het grote publiek is minimaal. Daar schuilt misschien wel het grootste gevaar voor. Je moet goed zijn voor je hond, voor je cavia en ook voor je paard. Uiteraard.

Koester deze lieveling

Sla deze lieveling van het grote publiek niet voor zijn benen.

Sla deze lieveling niet met een zweep op de Olympische Spelen.

Sla deze lieveling niet over een oxer waar jezelf niet over kunt.

Koester deze lieveling en leg uit wat je samen met hem wilt bereiken.

Samen

Samen.

Dan is TVOH een grote toekomst gegeven.

Het publiek wil wel.

De horses willen wel.

De liefhebbers willen wel.

The Voice of Horses: het wordt tijd dat we luisteren.

Ben Platzer