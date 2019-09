Laat je horen! Actie vereist om brede springpaardenfokkerij te houden

Nederlandse dekhengsten voeren de rankings aan, maar de springpaardenfokkerij in Nederland dreigt steeds smaller te worden. De kleine fokker heeft het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Als dit zo doorgaat, is de springsport straks alleen nog maar weggelegd voor de elite. Er moet iets gebeuren, vindt springpaardenfokker Co Berendsen.

Vorige week heb ik met veel bewondering gekeken naar het programma ‘De Opvolgers’, waarin de VDL Stud in Bears centraal stond. Een bedrijf dat in veertig jaar is uitgegroeid van een agrarisch bedrijf naar een van de meest vooraanstaande paardenfokkerijen in de wereld. VDL-hengsten voeren de lijsten met meest dekkende hengsten aan. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld kiezen springpaardenfokkers voor VDL. Ze kunnen dan ook kiezen uit een keur van tophengsten uit Bears. So far so good!

Onvoldoende topmerries in de fokkerij

Wiepke van de Lageweg zei in het programma: we moeten het Nederlandse paard hoog houden. Maar daar zit een probleem. De hengsten zijn er, maar het ontbreekt in Nederland aan voldoende fokmerries uit prestatiestammen. De topmerries worden niet of zeer beperkt (ET) ingezet voor de fokkerij. Goede merries worden veelal als springpaard verkocht en verdwijnen naar het buitenland. Voor de gemiddelde springpaardenfokker is het financieel onhaalbaar topmerries aan te schaffen of op te leiden tot bijvoorbeeld 1.40 m.-niveau.

Er blijft voor de fokker weinig over

Het gevolg is dat er veel gefokt wordt met mindere merries en de veulens, als het al lukt, worden verkocht voor de kostprijs of minder. ‘Je zult als fokker ook moeten gaan opleiden om aan je geld te komen’, schrijft Dirk Willem in zijn column in de Paardenkrant deze week. Maar zelfs als je opleidt, is aan je geld komen allesbehalve eenvoudig. Als een fokker nu bijvoorbeeld een goed, fijn te rijden zesjarig 1.30 m.-paard te koop heeft, lukt het hem vaak ook niet om een fatsoenlijke prijs te krijgen. De winst verdwijnt in de zakken van de tussenhandel. Natuurlijk zijn hun contacten en inzet wat waard, maar als meerdere tussenpersonen zonder risico te lopen tientallen procenten opstrijken blijft er voor de fokker weinig over.

De lol er af

Als dit zo doorgaat, gaat de lol er af voor de kleine(re) fokker en zal hij er op den duur mee ophouden. De fokkerij komt dan volledig in handen van enkele grote, professionele bedrijven. Die hebben met hogere kosten te maken, waardoor de paarden hoge prijzen moeten opbrengen en de sport hier, net als in Amerika, alleen zal zijn weggelegd voor de happy few.

Oplossing in afzetbevordering

De oplossing zit ‘m in afzetbevordering. Als de afzet van goede paarden voor nette prijzen kan plaatsvinden, zal ook de kleine fokker willen investeren in beter fokmateriaal. Een toppaard fokken is voor fokkers een passie. Maar die passie moet wel genoeg geld opbrengen om het vol te kunnen houden. De stamboeken kunnen wellicht een rol spelen door (buitenlandse) kopers met de fokkers in contact te brengen. Misschien in de vorm van een (internet)veiling voor jonge, talentvolle springpaarden waarvoor bijvoorbeeld de deelnemers aan de Blom Cup zich aan kunnen melden. Een mooie bezichtigingsmogelijkheid voor potentiële kopers en een goed podium voor verkopers.

Er moet iets gebeuren

Een andere stimulans zou kunnen zijn om in FEI-verband een percentage van het prijzengeld te reserveren voor de fokkers. En zo zijn er vast nog meer zaken te bedenken om de Nederlandse springpaardenfokkerij te stimuleren. Dat er iets moet gebeuren staat als een paal boven water.

Co Berendsen

Springpaardenfokker

