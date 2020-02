Laat je horen! ‘De aankoopkeuring moet op de schop’

De Waalse topfokker Daniel Boudrenghien, die op zijn Stoeterij Horses of Belgium springpaarden fokt uit de Sitte-familie, plaatste vorige week een lang bericht op zijn facebookpagina waarin hij zijn zorgen uitsprak over de aankoopkeuring door dierenartsen. Hij deed dat naar aanleiding van het verhaal van een andere Franse fokker, die een topper voor een schijntje moest verkopen vanwege de röntgenfoto's bij de aankoopkeuring en nu op het hoogste niveau springt. "Ik denk dat iedere fokker wel zo'n verhaal kan vertellen." Lees zijn visie in onze rubriek Laat je horen!

In mijn lange carrière als fokker, ruiter, hengstenhandelaar en handelaar heb ik de zogenaamde ‘aankoopkeuring’ zien beginnen en ontwikkelen tot wat het vandaag de dag is. 40 jaar geleden begonnen kopers ons plotseling te vragen om röntgenfoto’s van het hoefbeen van paarden, omdat wetenschappers het belang van kwaliteit van dit bot op de levensduur van een sportpaard hadden ontdekt. Op dat moment bestond de aankoopkeuring uit vier foto’s! Een paar jaar later kwamen de sprongröntgenfoto’s die ons de chips en losse fragmenten lieten zien. Meer en meer beefden we toen voor de uitkomsten… We wisten nog niet dat we pas aan het begin waren; inderdaad, in de jaren die volgden, voegden ze de kogels, de knieën en uiteindelijk de rug en hals toe.”

Dierenartsen als goden

In die tijd zagen we allemaal dierenartsen als goden en dachten dat hun wetenschappelijke kennis enorm was; ze gaven ons wetenschappelijke verklaringen, ondersteund door technische termen, die ons verblindden. We begrepen deze ingewikkelde termen niet.

Blinde geloof

Dit wonder voor de diergeneeskunde duurde ruim tien jaar, totdat we paarden zagen die niet door een keuring waren gekomen op de leeftijd van 3, 4 of 5 jaar oud, later Olympische, Wereld- en Europese winnaars van wereldklasse werden. Ons werd verteld dat dit zeldzame uitzonderingen waren, en we accepteerden het. Maar ons blinde geloof duurde slechts een korte tijd, omdat we 30 jaar lang hebben gemerkt dat de meerderheid van de grote sterren ter wereld niet door de keuring was gekomen op jonge leeftijd. Dus ze waren verkocht voor twee stuivers en nu verdienden ze miljoenen! Tegelijkertijd hadden veel paarden die perfect door de keuring kwamen, hun hele leven kwalen en konden ze geen carrière maken. Er is dus duidelijk een groot probleem met de aankoopkeuring zoals deze vandaag de dag is.

Protocol

Ik begrijp dat de autoriteiten een protocol moesten ontwikkelen waarmee minder getalenteerde dierenartsen een aankoopkeuring konden uitvoeren, maar wanneer een minder getalenteerde met een röntgenapparaat in de wildernis wordt ingestuurd, begint de vernietiging.

Niet alle dierenartsen zijn slecht

Het is moeilijk om dierenartsen te beschuldigen. Omdat we van hen houden, onze dierenartsen; soms zeggen we zelfs MIJN dierenarts zoals we zouden zeggen mijn vrouw of mijn man. Dierenartsen zijn vaak aardig, soms zijn ze schattig, soms zijn ze allebei tegelijkertijd. Maar laten we het serieus nemen, we moeten ons realiseren dat we vandaag de dag een serieus probleem hebben… En dat erkennen zonder wrok of kwaadaardigheid.

5% goed en 95% doet zijn best

In de veterinaire wereld is, net zoals bij bakkers en slagers, 5% supergoed en 95% zijn goede jongens die hun best doen. Toen ik een kind was, vergezelde ik een dierenarts uit mijn dorp die een grote reputatie in de regio had. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, vertelde hij me:

“Weet je, jongeman, wat het belangrijkste is in ons beroep?”

“Nee meneer.”

“Dat wanneer we het dier verlaten waarvoor we kwamen zorgen, niet zieker is dan toen we aankwamen.”

Ik glimlachte om wat ik dacht dat het een grap was en hij antwoordde streng: “Het is geen grap, jongeman!”

Ik denk vaak aan die dierenarts, wiens naam Henri Raviart was, wanneer ik de wandaden van sommige dierenartsen zie.

Nutteloos

En nog een anekdote: een grote internationale handelaar vertelde me 40 jaar geleden: “Dierenartsen zijn nutteloos. Wanneer je paard niets heeft, vinden ze allerlei dingen die mis zijn met hem, en wanneer hij echt een probleem heeft, vinden ze niets of zijn de problemen moeilijk te vinden. “

Aankoopkeuring

Terug naar de aankoopkeuring: In het topsegment is vaak de sponsor de klant die het paard koopt; hij is vaak geen kenner (ook al denkt hij duidelijk het tegenovergestelde), niet zeker van zichzelf en hij wil garanties. Zijn eerste garantie is de dierenarts in wie hij volledig vertrouwen heeft (mijn dierenarts!). Geconfronteerd met de angst van de cliënt begint de dierenarts ook te trillen. De huidige röntgenapparatuur is zeer krachtig en er is altijd een detail te vinden.

De meest gebruikelijke conclusie die tegenwoordig uit de mond van een dierenarts komt wanneer de klant vraagt: “Is het een serieus dokter?” is: “Nee, het is niet slecht voor sport, maar het kan eventueel een probleem zijn voor de wederverkoop.”

Elke keer maakt dat de klant bang. Bovenstaande is de domste zin ooit, en ik begrijp niet waarom de meeste dierenartsen het elke dag zouden gebruiken. Denk eens aan de onzin van deze zin: “Van dit kleine ding zal nooit het paard nooit last hebben in zijn carrière, maar het is beschamend als het gaat om wederverkoop.”

Super specialistische taak

Mijn conclusie is dat de aankoopkeuring van een sportpaard een super specialistische taak is. Deze veterinaire specialist moet een perfecte ruiter zijn, die moderne sport als zijn broekzak kent. Als dit niet het geval is, is het alsof “Forrest Gump de dierenarts speelt”. Het is duidelijk dat voor mij de enige persoon die de gezondheid van een paard betrouwbaar kan beoordelen, de persoon is die er elke dag op rijdt of ermee omgaat.

Het uitvoeren van een gezondheidsbeoordeling in 1 uur is een fantasie. Het huidige aankoopkeuringsprotocol vertegenwoordigt slechts 20% van de gezondheid van een paard.

Hetzelfde geldt voor reproductie

De overwegingen waarmee we rekening moeten houden met betrekking tot de aankoopkeuring, gelden ook bij de fokkerij: wanneer u een incompetente persoon een echo-apparaat geeft, begint de schade, vooral wanneer deze ‘te diep’ insemineren met een enkel rietje dure bevroren sperma. Als de merrie dan niet drachtig wordt, ligt de fout bij de hengst omdat hij geen sperma van goede kwaliteit levert.

Op de schop

Kortom: de aankoopkeuring hoeft wat mij betreft niet te verdwijnen, maar het is de hoogste tijd om naar het huidige systeem van keuren te kijken. Het lijkt erop dat steeds meer goede klanten een oogje dichtknijpen voor zogenaamde radiografische afwijkingen en nog steeds dure paarden kopen met ‘acceptabele’ problemen. Het is een stap vooruit.

Bakken met geld

Fokkers zijn schapen, het is bekend; decennia lang hebben ze conclusies aanvaard die uiteindelijk zeer onwetenschappelijk zijn. Als de veterinaire wereld de bakken met geld wil behouden die uit de lucht komen vallen in de vorm van aankoopkeuring, is het de hoogste tijd dat ze zich bewust worden van de urgentie waarmee ze dit onderzoek moeten aanpassen.

Praktijkgevallen

Terwijl de beste dierenartsen, die elke dag voor paarden op het hoogste niveau zorgen, ons vertellen dat deze röntgenologische details van weinig belang zijn en dat tegenwoordig alles te behandelen is, vertellen anderen ons dat een detail erg serieus is en dat een carrière ondenkbaar is. Het is de hoogste tijd dat iedereen dit erkent, en het is vooral belangrijk dat dierenartsen praktijkgevallen gaan bestuderen, in plaats van te herhalen wat ze in een boek of op internet hebben gelezen.

Groot symposium

Een groot symposium tussen topfokkers, de grote Europese handelaren, veterinaire scholen en dierenartsen is noodzakelijk als we uit een schadelijke situatie willen komen waarin alle partijen zich ongemakkelijk voelen.

Daniel Boudrenghien