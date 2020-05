Laat je horen! Een open brief aan de ledenraad van het KNHS

Aad van der Burg heeft de ontwikkelingen van de afgelopen periode knarsetandend gevolgd. Zaterdag heeft hij een open brief aan de leden van de ledenraad gestuurd. Lees de open brief hier.

“Geachte leden van de ledenraad van de KNHS,

Ik richt deze open brief aan u omdat ik wat vragen en opmerkingen heb aangaande het reilen en zeilen binnen deze vereniging. Ik heb de laatste twee jaar met meer dan gemiddelde belangstelling de ontwikkelingen binnen de KNHS gevolgd en ik weet dat u als ledenraad het hoogste orgaan vormt binnen deze vereniging. Dat een ledenraad voor een vereniging van deze omvang noodzakelijk is uit praktisch oogpunt staat niet ter discussie. Dat de meerderheid van de leden (FNRS en recreatie) in feite tot op de dag van vandaag niet worden vertegenwoordigd in de ledenraad is een grote omissie die, naar ik heb vernomen in de nieuwe statuten wordt rechtgetrokken. Wat voor mij wel ter discussie staat, is de wijze waarop de leden zich door de ledenraad vertegenwoordigd voelen.”

Zeer matige transparantie

“In feite is de ledenraad een belangrijk maar tegelijkertijd heel onzichtbaar orgaan binnen deze vereniging. Ik heb als individueel lid nu een aantal malen het openbare deel van de ledenraadvergadering bijgewoond en verbaas mij telkens weer over de zeer matige transparantie in zo’n vergadering. Er vindt van tevoren al onderling overleg en bespreking van cijfers plaats zonder verslag of wat dan ook. Van de vergadering zelf is alleen de agenda openbaar, notulen van de vorige vergadering worden niet verstrekt. Vooraf ingezonden vragen voor de rondvraag worden niet gedeeld evenals de antwoorden op die vragen. Presentaties die tijdens de vergadering worden getoond worden niet gedeeld met belangstellenden. Verder heb ik nu al een paar keer mee gemaakt dat de vergadering na pakweg een uur in een besloten vergadering over gaat en dan sta je weer buiten. Als je echt transparant wilt zijn dan ga je niet zo te werk naar mijn mening, dit is meer een show van een uurtje waar een zeer summier verslagje van wordt gemaakt waar de belangrijkste zaken niet eens in staan. De KNHS is in feite qua structuur niets meer of minder dan de plaatselijke rijvereniging, ziet u zo’n vertoning daar al plaatsvinden?”

Waarom worden de volledig notulen niet met de leden gedeeld? U bent immers niet meer dan een afvaardiging van de overige leden.

Waarom worden er besloten delen aan een vergadering toegevoegd, zijn er zaken die de andere leden niet mogen weten? Nogmaals: u bent niet meer dan een afvaardiging.

Waarom wordt er geen livestream van de ledenraad vergadering gemaakt? Dan hoeven belangstellenden niet voor dat uurtje naar Ermelo te komen en het scheelt ook weer onnodig gereden kilometers.

Waarom treedt de ledenraad niet veel zichtbaarder naar voren, dit met een eigen voorzitter, secretaris en woordvoerder. Op dit moment is totaal niet te zien wat de ledenraad doet (of nalaat te doen).

Ledenraad is de stem van de leden

Van der Burg vervolgt: “De ledenraad is als zodanig de stem en het geweten van de overige leden. Stemmingen vinden plaats zonder mandaat, last of ruggespraak. In feite kan een ledenraadslid doen wat hij of zij wil, de achterban komt er nooit achter. Het is nu al meerdere keren voorgekomen dat leden of groepen leden aan hun vertegenwoordiger vroegen om iets in de ledenraad in te brengen maar dat dit gewoon niet gebeurde. Meest schrijnend vond ik zelf het ledenraadslid dat de meerderheid van zijn eigen achterban gewoon als een baksteen liet vallen, dat moet toch niet kunnen? Feit is wel dat zulke voorbeelden nu niet naar buiten komen. Je moet dus maar net het geluk hebben dat jouw vertegenwoordiger wel actief zaken naar voren wil brengen, deze ledenraadsleden hebben we gelukkig ook, laat dat duidelijk zijn! Als ik het goed begrepen heb zijn volgens de nieuwe statuten de regio voorzitters niet automatisch ook ledenraadslid. Naar mijn mening een goede zaak, een goede voorzitter is niet per definitie een goed ledenraadslid. Wellicht zijn gekozen ledenraadsleden, eventueel zonder voordracht van de regio een optie om meer gemotiveerde ledenraadsleden te krijgen.”

Afstand tussen ledenraad en directie

“Op dit moment wordt er veel waarde gehecht aan een fijne samenwerking tussen ledenraad, bestuur en directie van de werkorganisatie. Onder andere met terugkerende heidagen wordt dit bewerkstelligd en in stand gehouden. Allemaal leuk en aardig maar wat hebben wij er als leden aan als de ledenraad fijn kan opschieten met de directie van de werkorganisatie? Je moet zeker normaal met elkaar kunnen omgaan maar een zekere afstand is in deze niet meer dan normaal. Ik zie dit als de verhouding tussen werknemers en werkgevers, de mensen in de werkorganisatie zijn de werknemers en de leden(raadsleden) de werkgevers.”

Wij zijn zelf de KNHS

“De laatste tijd hoor ik nogal eens uitspraak als: “de KNHS denkt alleen aan zichzelf” of: “het is een gewoon bedrijf dat winst moet maken” Wat betreft de eerste uitspraak: als ik dit hoor, denk ik meteen, ho even, wij zijn zelf de KNHS, wat gaat hier mis? De tweede uitspraak maakt ook duidelijk waarom het “wij” gevoel vaak ontbreekt: men heeft niet eens door dat het een “gewone” vereniging is. Deze uitspraken komen vaak samen met het feit dan menigeen de KNHS ziet als noodzakelijk kwaad, “het is dat er geen keuze is dus gaan we er maar mee verder” is naar mijn mening een heel ongezonde grond om lid te zijn en te blijven van een vereniging. Het komt, net als in iedere organisatie voor dat een nieuwe regel, maatregel of standpunt als onlogisch, onredelijk of overbodig wordt ervaren. Het zou goed zijn als het voor leden duidelijk is of een regel, maatregel of standpunt uitsluitend door de werkorganisatie is geïnitieerd en/of dat de ledenraad het heeft geïnitieerd/ bekrachtigd/ goedgekeurd. Op die manier weet je namelijk waar je moet zijn als je jouw mening ergens over wilt geven. Ik wil hier een paar voorbeelden geven van zaken die zijn gepasseerd waar niet van duidelijk is wie er aan de touwtjes heeft getrokken:

De prijsuitreiking te paard bij dressuurkampioenschappen werd naar het zich liet aanzien door de werkorganisatie afgeschaft. Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien, was dit ook werkelijk een solo-actie van de werkorganisatie?

Het uittreden van de tuigrijders heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, op een gegeven moment leek men toch tot elkaar te komen maar door de starre houding van de werkorganisatie/ bestuur(?) gaat men toch uit elkaar. De wedstrijdgevende organisaties van diverse grote concoursen worden nu door de KNHS als breekijzer gebruikt waardoor deze wedstrijden ten onder dreigen te gaan. In hoeverre bent u als ledenraad hierin betrokken gezien de verregaande consequenties?

In de ledenraadsvergadering van november 2019 is weer door meerderen van u gevraagd om méér op recreatie in te zetten. Ik heb hier een enquête over ingevuld waar wel erg veel werd gepeild hoeveel geld men eruit kon halen. Wat is hier verder daadwerkelijk aan gedaan buiten een matige app en website?

In de huidige corona-crisis zijn veel stemmen opgegaan om het eventueel opschorten van startpassen desgewenst mogelijk te maken, in deze is niets bespreekbaar met de werkorganisatie, in hoeverre bent u hierin betrokken?

Op dit moment wordt de mogelijkheid geboden om online dressuurproeven te rijden voor winstpunten. Mag ik vragen hoe dit reglementair is geregeld, is dit bekrachtigd door u en waar kunnen we dit inzien?

De online dressuurproeven lopen in ieder geval tot 1 september, bestaat de mogelijkheid dat men hier mee doorgaat als “normaal” starten weer mogelijk is? In dat geval gaat dit nog meer starts weghalen bij de reguliere wedstrijdorganisaties die toch al in zwaar weer zitten.

We hebben zeer recent de commotie gehad rond de verplichte betaling van startgeld aan de KNHS voor proeven tijdens de “meetmomenten” dit is inmiddels alweer teruggedraaid maar in hoeverre was u als ledenraad hierin betrokken? Ik mag hopen dat u ook hiervoor reglementswijzigingen hebt goedgekeurd, mag ik vragen of dat is gebeurd en waar we die kunnen vinden? Ik moet overigens wel zeggen dat deze actie wel heel knullig overkwam: met een advocaat in loondienst en een advocaat in het bestuur zou je toch mogen verwachten dat men niet zo’n juridisch rammelend verhaal zou opzetten?

“In alle bovengenoemde zaken vraag ik mij af: wie trekt hier nu aan de touwtjes? Mijn indruk is dat de werkorganisatie dat doet, het bestuur komt half mee en de ledenraad krijgt de herrie van onderaf over zich heen en weet dan pas wat er speelt. Ik hoop dat ik het mis heb maar zo komt het wel over.”

Moeilijke en vreemde tijd

Van der Burg vervolgt: “Ik besef heel erg goed dat we in een moeilijke en vreemde tijd zitten die soms bijzondere inspanningen vraagt, laat dat duidelijk zijn. Een tijd als deze geeft veel problemen maar bied ook grote kansen. Voor de KNHS lagen er nu kansen om veel strubbelingen en gedoe van de laatste jaren achter zich te laten en echt credits van de leden te verdienen. Helaas slaagt men hier niet in, sterker nog: de laatste maanden ziet men kans om de leden nog verder van zich af te drijven. De opmerking “de KNHS is vooral met zichzelf bezig” heeft volgens mij vooral betrekking op een werkorganisatie die zichzelf krampachtig in de benen wil houden. Alles lijkt er immers om te draaien om zoveel mogelijk geld binnen te harken. Op deze wijze krijg ik de indruk dat de leden en wedstrijdorganisaties er zijn om de werkorganisatie overeind te houden terwijl het toch andersom zou moeten zijn? Ik heb ook hier een paar concrete vragen over:

Wat is er gedaan om kosten te reduceren: is er arbeidstijdverkorting aangevraagd, zijn tijdelijke werkverbanden ontbonden, is er een vacaturestop, worden er geen freelancers meer ingehuurd, zijn investeringen opgeschort? Kortom, wordt de tering naar de nering gezet of gaan we door of er niets aan de hand is en laten we de leden maar bloeden? Ik hoorde trouwens deze week tot mijn grote verbazing dat er een communicatiebureau is ingehuurd om een lid te woord te staan dat had geageerd tegen de genoemde verplichte betaling van startgeld. Blijkbaar gaan we dus gewoon op grote voet verder..

“Als de bovengenoemde bezuinigingen wel of deels zijn doorgevoerd, zou het wenselijk zijn geweest om dat ook te communiceren in plaats van wollige praatjes om vooral je lidmaatschap of startpas niet op te zeggen.”

Draait nog steeds sterk verlies

“Ik hoorde in de ledenraadvergadering van november jl. weer een van u de uitspraak doen dat we naar 250.000 leden willen groeien, leuk streven maar voorlopig zet de krimp nog gewoon door en dat zal dit jaar zeker niet minder worden. Tevens werd toen duidelijk dat het NHC nog steeds sterk verlies draait, zowel 2018,2019 als prognose 2020 een verlies tussen 400 en 450 duizend euro per jaar terwijl het doel financieel neutraal was.”

In 2017 hadden we een algemeen directeur die bezig was om orde op zaken te stellen, dit heeft ertoe geleid dat zij het veld moest ruimen. Wordt het niet hoog tijd om alsnog een reorganisatie van de werkorganisatie in gang te zetten? Een krimpend ledenbestand en dalende inkomsten moeten daar toch aanleiding toe zijn? Ik gun iedereen zijn of haar baan maar het kan toch niet zo zijn dat steeds minder leden steeds meer moeten opbrengen om een (te) grote werkorganisatie overeind te houden?

Ook voor het NHC geldt dat we met steeds minder leden de verliezen moeten opbrengen en waarvoor? De KNVB heeft toch ook geen eigen voetbalstadion en de KNSB geen eigen schaatsbaan om maar iets te noemen. Word het geen tijd om hier nu harde doelen aan te verbinden en daar ook naar te handelen?

“De hierboven genoemde punten zullen door bestuur/ ledenraad moeten worden geïnitieerd, de werkorganisatie is alleen bezig om zichzelf in de huidige omvang in de benen te houden.”

Dóór en vóór de leden

Van der Burg vertelt: “In 2018 is door Gina Zoer de facebookpagina “opmerkzame ledengroep KNHS” opgezet, deze pagina wordt nu al geruime tijd door mijzelf beheerd en blijkt helaas nog steeds in een behoefte te voorzien. Ik besef heel goed dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen maar ik had deze pagina graag allang definitief gesloten. De slogan dóór en vóór de leden hoort voor iedere vereniging op te gaan maar hier is het dóór de leden vóór de werkorganisatie en dat en mag naar mijn mening nooit de bedoeling zijn. We hebben leden en verenigingen die lid zijn maar men denkt alleen in verdienmodellen, slechts de monopolypositie die men heeft maakt dat deze vereniging niet allang over de kop is gegaan.”

“Voor al hetgeen hierboven geschreven: zowel voor u als de werknemers van de werkorganisatie geldt: wie de schoen past trekke hem aan want ik besef heel goed dat velen wel met passie en inzet voor deze vereniging actief zijn.”

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet, Aad van der Burg