Laat je horen! Er moet iets gebeuren

Margo van den Hoogen heeft lang nagedacht over de aanhoudende kritiek op de paardensport. Ze meent dat er iets moet gebeuren. "Het tij keren is een flinke taak waar een grote ommezwaai voor nodig is maar wel eentje die al op het bord ligt en niet langer weggeschoven mag worden."

De passie voor paarden kent een eeuwenlange geschiedenis. Van voor het jaar nul al uiten de Kelten hun verering en liefde voor het paard en sloegen ze munten met ongelooflijk mooie afbeeldingen waar zelfs Picasso jaloers op zou worden. In een heel bijzondere, vrolijke soms zelfs komische en abstracte stijl vereeuwigden de Kelten hun grootste trots.

Geschiedenis

Zij schreven hun geschiedenis, honderden jaren lang waarin ze lieten zien een intens doorvoeld respect voor het paard te hebben. Wij schrijven onze geschiedenis, elke dag een stukje. Het paard, niet meer als werkpaard maar als sportpaard is nog maar zo’n vijftig jaar oud. Hoe zit het met ons respect en liefde? Hoe wordt er momenteel naar ons als paardenliefhebbers gekeken?

Tendens

Al een aantal jaren ontwikkeld zich een tendens die we niet moeten willen. Steeds vaker hoor je negatieve geluiden over hoe we omgaan met onze paarden en vind men dat we ze misbruiken. Het is niet fijn te moeten erkennen maar met een deel van de kritiek ben ik het wel eens. Het is hoog tijd dat we hier iets aan doen. Wij zelf hebben dit helft in handen en weten het beste wat we kunnen veranderen. Toch laten we alles maar op zijn beloop.

Eilandje



Wachten we tot het grote publiek de paardensport de rug toekeert en we als groep op een eilandje terechtkomen waar we fijn tegen elkaar kunnen zeggen hoe goed we bezig zijn? Tot we uitgesloten worden van grote evenementen zoals de olympische spelen omdat men met ons niets meer mee te maken wil hebben? Wat verschrikkelijk zou zijn en een hele lange weg nodig hebben om terug te draaien. Wat dan wel en hoe?

Denktank

Een internationale denktank vanuit de FEI en IFHA zou voldoende draagkracht kunnen genereren om het tij te keren. Wanneer in kaart gebracht wordt hoe het gros van de bevolking over onze omgang met het paard denkt, welke onderdelen van de sport en welke gebeurtenissen de grondslag zijn van de herhalende negatieve publiciteit en er geaccepteerd in plaats van ontkend wordt dat ‘leken’ de aanblik van de sport zo negatief ervaren, kan er gezocht worden naar oplossingen.

Ander beeld

De zweep in de ring weglaten zou al een heel ander beeld geven en een antwoord op stellingen dat we sportieve prestaties afdwingen onder de constante dreiging van klappen met de zweep. Enkel korte sporen met knop toelaten of misschien sporen weglaten waarvoor extra punten toegekend worden en ruiters die zonder zweep en sporen deelnemen extra belonen. In de dressuur kan veel bereikt worden door in een proef vooral ontspanning in de inspanning en harmonie meer punten toe te kennen. Een simpeler bit als dat er vaak gebruikt wordt geeft ook een vriendelijker beeld.

Idioterie op de renbaan

Ik kan me heel goed voorstellen dat er een afkeer opwelt als je ziet hoe de renpaarden er op het laatste stukje voor de finish flink van langs krijgen ondanks dat ze voor hun jockey al de longen uit hun lijf liepen. Maar ze raken de paarden niet zegt men, feit blijft echter en dit is wat mensen stoort dat ze de dreiging om geslagen te worden moeten ondergaan. Races waar elk jaar weer paarden verongelukken omdat ze met z’n allen in volle rengalop over hindernissen moeten springen had al lang verboden moeten zijn. In de springwereld is het alom bekend dat er ongelukken van komen als je vol gas door barrages jakkert. Waarom nog steeds deze idioterie op de renbaan? Het inzetten van twee tot en met vierjarige paarden in de sport is naar mijn mening een no go doodeenvoudig omdat ze niet uitgegroeid zijn.

Ogen sluiten

De ogen sluiten voor dit soort zaken helpt niet om de publieke opinie om te turnen. De media pikt met het grootste gemak de voorbeelden bij elkaar en toont aan dat we niks om onze paarden geven en het enkel draait om eigen roem, geld en gewin. Zwaardere straffen bij mishandeling en een jarenlang verbod om paarden te houden en/of aan wedstrijden deel te nemen geeft

signalen die er toe bijdragen dat we dit soort gedrag beslist niet tolereren. Als het grote publiek ziet dat we met onze paarden een wisselwerking bereiken zonder dwang en dreiging zal de gevoelde afkeer een ommekeer kunnen maken naar een meer neutraal gevoel of zelfs waardering voor bepaalde prestaties.

Bovenal en dit is zeker zo belangrijk om er iets aan te doen zullen veel paarden baat bij deze veranderingen hebben en een fijnere relatie

met de ruiter ervaren. Men zal trainingen aanpassen en/of geheel

nieuwe bedenken en bezig zijn een harmonieuze wisselwerking

tot stand te brengen.

Grenzen

Wat we kunnen vragen van onze paarden heeft grenzen en ik denk dat we die met wat we nu vinden te kunnen vragen overschrijden en ruiters naar middelen grijpen die teveel naar opleggen en afdwingen neigen.

De hoogte van de parcoursen en de moeilijkheidsgraad op internationaal niveau is voor veel paarden te veel gevraagd waardoor je ziet dat een groot aantal al na korte tijd afhaakt waarbij het laatste traject beslist geen pretje voor ze was omdat ruiters alles uit de kast halen om ze toch maar door die

loodzware parcoursen of proeven te loodsen.



Je zou in kaart willen brengen hoeveel paarden in hogere parcoursen/proeven starten en hoe lang ze dit volhouden. Wat was de reden als ze al na korte tijd uit beeld verdwijnen? Welke blessures komen het meest voor? Ook dit kan een indicatie geven over wat er aangepast kan worden. Een limiet aan het aantal starts per jaar zou er zeker toe bijdragen de paarden fitter en gezonder te houden maar bovenal ook blijer.

Wat vinden de ruiters?



Aan een paar ruiters heb ik gevraagd wat ze er van vonden om te beginnen met de zweep weg te laten. De meningen waren erg verdeeld. Edward Gal en Anky van Grunsven waren er faliekant op tegen en zeiden dat dit niet zou werken. Marco Kutscher vond het ook geen goed idee maar Henk Nooren daar in tegen dacht dat het goed mogelijk moest zijn.

Versimpelen

Bij de dressuur vonden ze de moeilijkheidsgraad in de proeven enorm hoog en het daarom denk ik onmogelijk. Waarop ik voorstelde de oefeningen te versimpelen en uit te zoeken in hoeverre er oefeningen te bedenken zijn die wel haalbaar zijn en daarmee te volstaan.

Dit leek nog even te moeilijk om voor te stellen en kan sowieso natuurlijk niet gerealiseerd worden zonder medewerking van de organisaties.

Waardering van de kijker

De dressuursport is bij uitstek een competitie die draait om de waardering van de kijker. Waarom zou je die waardering dan ook niet door het publiek laten bepalen? Een gedurfd idee misschien maar een uitgelezen kans om de betrokkenheid en het interesse te vergroten. Van belang is om van veel meer ruiters hun mening te vragen over dit soort zaken.

Grote ommezwaai

Het tij keren is een flinke taak waar een grote ommezwaai voor nodig is maar wel eentje die al op het bord ligt en niet langer weggeschoven mag worden. Ik neem aan dat ik niet de enige ben die er zo over denkt en pakken een aantal mensen die hiervoor de juiste positie hebben het voortouw om onze sport van in de toekomst van een betere geschiedenis te

voorzien.

Onze passie voor paarden zal altijd blijven. Hoe fantastisch zou het zijn als we het grote publiek kunnen overtuigen van onze liefde voor het paard en we niet om de haverklap aan hoeven horen dat we ze overvragen, mishandelen of het alleen maar om geld te doen is.



Margo van den Hoogen