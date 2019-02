Laat je horen! Fokken met sportpaarden, niet met keuringspaarden

Fokster Eveline Oosterveld-van Sunder bezocht de afgelopen tijd het KWPN fokkerscafé, de KWPN hengstenkeuring en las over Rob Ehrens die de noodklok luidde. Dat zorgde voor overpeinzingen bij Oosterveld-Van Sunder die ze graag wil delen in onze ingezonden brieven-rubriek 'Laat je horen!'.

Woensdag 30 januari bezochten mijn man en ik de tweede en derde bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring. Aan het einde van de dag op weg naar buiten namen we nog snel even een folder van Stephex Stallions mee vanwege onze interesse in de geweldige Tobago Z. Onderweg keek ik de folder door en er was meteen een gelijkenis die me opviel aan de standfoto van alle aangeboden hengsten.

Neerwaartse romprichting

Zowel Grand Prix hengsten Halifax van het Kluizebos, Tobago Z, Armitages Boy, Hickstead, Erco van ‘t Roosakker maar ook de jonge belofte George Z hebben een neerwaartse romprichting. Terwijl de afkeurende woorden van juryvoorzitter Cor Loeffen over een neerwaartse romprichting nog nagalmden in mijn achterhoofd, constateerde ik dat alle zes de hengsten van Stephan Conter op de kop zijn gebouwd.

KWPN bovenaan in de statistieken

Als Nederlandse paardenliefhebber en fokker wil ik het KWPN bovenaan zien in de statistieken. Niet de Belgen, niet de Duitsers, maar wij horen de beste springpaarden te fokken! Volgens de HorseTelex Ranking (die mijn inziens eerlijker is dan die van de WBFSH) staan we er in de 1.50-1.60 groep slecht voor. De afgelopen jaren zijn de medailles die KWPN-ers ophalen tijdens het WK jonge paarden in Lanaken op 1 hand te tellen. Het is wellicht moeilijk te geloven maar gaat u eens een dag Pavo hengstencompetitie kijken, of straks de 3e fase in Lier. Boek een paar dagen Lanaken in september en u zult constateren dat de concurrentie van de andere (ook Duitse) stamboeken ons op op vele fronten voorbij is.

Selecteren op sport

Tijdens één van de fokkerscafé’s georganiseerd door het KWPN werd de vraag gesteld waar wij als fokkers willen waar onze paarden op geselecteerd worden. Ruim 40% van de aanwezigen koos ‘exterieur’ als antwoord. Boven aanlegtesten, vrij bewegen/vrij springen en sport. En dan gaat er naar mijn idee iets mis. Het enige wat leidend is in het fokken van springpaarden is het springen. We moeten selecteren op sport. Leuk die keuringsresultaten maar presteren ze niet? Weg ermee.

Bloed?

Ga kijken op grote concoursen, hoeveel 1.60 paarden gooien hoge ogen op een keuring? Hoeveel hengsten zijn er vorige week de deur gewezen om een neerwaartse romprichting? ‘We moeten bloed toevoegen’, hoorde ik een lid van de hengstenkeuringscommissie zeggen vorige week. Waarom? Voor snelheid, reflexen of ‘het snel van de grond zijn?’ Zonder al te veel ‘bloed’ ketsten de jonge BWP-ers van de grond, toonden ze veel instelling en lieten ze zich geweldig rijden twee weken geleden in Lier. Allemaal kenmerken waar we afgelopen donderdagavond in Den Bosch maar bar weinig van zagen.

Fier op het KWPN

Rob Ehrens luidt de alarmbellen omdat we in Nederland niet genoeg paarden hebben voor onze topruiters. Is dat werkelijk omdat er zoveel verkocht worden? Dat gaat er bij mij niet in. Ik ben bang dat de spoeling dunner is geworden. En daar kunnen we met z’n allen wat aan doen. Dan maar iets minder mooi (let wel: ik zeg niet dat ze niet correct moeten zijn) maar met meer maat, macht en vermogen. We moeten fokken met sportpaarden, niet met keuringspaarden. Zodat we uiteindelijk weer fier kunnen zijn op ons KWPN.

Eveline Oosterveld-van Sunder

Fokster

