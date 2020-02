Laat je horen! ‘Handhaven welzijnsregels moet hoogste prioriteit hebben’

De dierenwelzijnsdiscussie laaide in januari weer op door een aantal publicaties in landelijke dagbladen met kritiek op de paardensport. Sjak Arts volgt de discussie op de voet en vindt dat er tot nu toe nog toe weinig mensen uit de paardenwereld zijn geweest die volgens hem goed op de kritiek hebben gereageerd. Hij moedigt in zijn ingezonden brief in onze rubriek 'Laat je horen!' aan tot meer zelfreflectie en dialoog en vindt dat het handhaven van welzijnsregels de allerhoogste prioriteit moet hebben bij de KNHS.

‘Dominique Filion is tot nog toe de enige die een zinnige reactie geeft op de kritiek die onze sport krijgt, die open staat voor enige zelfreflectie’, opent Arts zijn ingezonden brief. Daarmee doelt hij op een Trouw-artikel waar dressuuramazone Filion aan het woord komt.

Onze reglementen

Iedereen die de kritiek die onze sport krijgt ‘irritant’, ‘ongenuanceerd’ of ‘onterecht’ vindt zou er goed aan doen alle regels die in onze reglementen staan die het welzijn moeten waarborgen eens te lezen en proberen de essentie en het doel van deze regels te begrijpen. Wat zou de implementatie; de toepassing en strikte handhaving van deze regels voor onze dagelijkse rij-en wedstrijd praktijk zou betekenen? Leest u bijvoorbeeld eens de ‘Code of Conduct’ en art 401; het Doel en Algemene Beginselen van onze sport in het FEI reglement. En, last but not least, art 46 van ons eigen wedstrijd reglement. Het artikel dat bepaald wat allemaal onder ‘wreedheid jegens het paard’ dient te worden verstaan.

Sport ondergeschikt aan welzijn?

En stelt u zich eens de volgende vragen.

Is de sport echt altijd ondergeschikt aan het welzijn(code of conduct)?

Zijn de paarden in de dressuurring altijd ontspannen en vrij van de verlammende effecten van spanning en verzet(art401FEI)?

Zou een meetinstrument, om te bepalen dat er minimaal 1,5cm ruimte is tussen neusbeen en neusriem, bij alle (sub)top paarden zonder problemen onder de neusriem te schuiven zijn?

Recht van spreken

Alleen wanneer u alle vragen naar eer en geweten met JA kunt beantwoorden is de kritiek die wij krijgen inderdaad onterecht. Zo niet, heeft een ieder die kritiek heeft op onze sport het volste recht van spreken. En is de stelling dat de KNHS bitter weinig doet om gevallen van wreedheid uit te bannen 100% correct!

Wreedheid uitbannen hoogste prioriteit

In een tijd dat je in het circus bij wijze van spreken nog geen poedel door een hoepel mag laten springen is toch het allerminste wat je van een organisatie die het gebruik van dieren in de sport faciliteert en promoot mag verwachten dat ieder geval van wreedheid jegens, in dit geval, het paard uitbannen de aller hoogste prioriteit heeft! De KNHS is echter van mening dat je de gewoonte van een jaren lang ingeburgerd gebruik als het aansnoeren van de neusriem met educatie en voorlichting beter kunt veranderen dan door strikte handhaving. Tijdens de laatste twee instructeur seminars stond het uitbannen van wreedheid echter niet op het programma. Deze seminars zijn toch bij uitstek geschikt voor de bedoelde educatie zou je zeggen.

Aansnoerneusriem

En als nu een minimale ruimte van 1,5cm onder de neusriem verplicht is heeft toch niemand een neusriem nodig die het super makkelijk maakt hem te strak te doen. Het zou toch logisch zijn deze ‘Zweedse’ neusriem met z’n overbodige katrolwerking te verbieden. Probeer in de ruitershops eens een dressuur hoofdstel te kopen zonder aansnoer neusriem. Vrijwel onmogelijk!

Dialoog

De tot nu toe overheersende reactie op de kritiek is in geuren en kleuren vertellen hoe goed we voor onze paarden zorgen, hoe fijn ze het hebben, enzovoorts enzovoorts. Insinuerend dat de kritiek onterecht en ongenuanceerd is. In de verdediging schieten en polariseren geeft geen enkel zicht op een oplossing. Dialoog en de wil tot elkaar te komen geeft dit zicht wel. Het in de praktijk brengen en handhaven van de bestaande welzijnsregels en de dialoog aangaan zijn noodzaak onze sport in de toekomst te kunnen behouden.

Naast de FEI en KNHS hebben ook de media, de journalistiek, hier de taak de gevallen waar het misgaat aan de kaak te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen in de plaats van meer het positieve geluid te willen laten horen.

Sjak Arts