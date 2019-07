Laat je horen! Hoe de Belgische rechtspraak krom is

Een tipgever waarvan de naam bekend is bij de redactie van Horses.nl wil de bezoekers van Horses.nl graag wijzen op de gevaren van de Belgische rechtspraak. In een nieuwe editie van 'Laat je horen!' geeft de briefschrijver een voorbeeld van hoe er in België met een paardenzaak is omgegaan. "Laat dit een waarschuwing zijn voor een ieder die met de Belgische rechtsgang te maken krijgt."

De namen in dit verhaal zijn gefingeerd door de briefschrijver, een commissionair.

Mrs. Smith uit Vermont USA heeft in de laatste decennia tientallen paarden gekocht in Nederland, Duitsland en België. Deze keer ziet ze op 30 november 2017 een jonge hengst op Sporthorses.nl en vraagt mij voor een en ander te begeleiden. We vragen de recente röntgenfoto’s op voor review in de USA. Ziet er goed uit, geen bemerkingen. Mrs. Smith vraagt me een prijs te onderhandelen met de verkoper die betaalt gaat worden mits het paard een goede nieuwe klinische aankoopkeuring kan overleggen. Ik spreek met de verkoper af dat de keuringskosten worden betaald op ‘ongelijk’.

Klinische keuring in België

De verkoper woont vlak aan de Belgische grens en er was op korte termijn keuringsmogelijkheid voor een klinische keuring in Belgie. Ik krijg een 6 pagina’s groot klinisch keuringsrapport, in het Engels want daar had ik om gevraagd, door gemaild. Uitstekend rapport, geen bemerkingen en de jonge hengst is qua gezondheid zeer geschikt voor de sport. Mrs. Smith maakt daarop het aankoopbedrag over en ik betaal de verkoper alvast de kosten voor de keuring.

Hartafwijking

HorseService International verzorgt uitstekend het transport en de hengst arriveert kort voor de kerstdagen 2017 op NYC. 3 dagen aankomst quarantaine verder op transport naar de Hengsten quarantaine. Op 27 december 2017 krijg ik een verontrustend bericht: er is een ernstige hartafwijking geconstateerd door de veterinair van de hengstenquarantaine bij een routine controle. Mrs. Smith is des duivels en schakelt Penn Veterinary Centre in om de ernst vast te stellen. En inderdaad het is zeer ernstig en waarschijnlijk aangeboren.

Mrs. Smith is is laaiend en zet het paard weer op transport naar de verkoper. Die heb ik inmiddels op de hoogte gesteld en voelt zich ook gedupeerd want handel verziekt, goed paard weg en ongezond paard terug. Ik mail hem de rapporten van Rigby Farm stallion quarantaine en van Penn Veterinary centre. Na enig aandringen is de verkoper zo coulant en betaalt de aankoopsom terug. De bijkomende kosten van transport voorbereiding, transport, quarantaine en de weg terug, deze kosten zijn opgelopen omdat de keurende veterinair in België een wanprestatie heeft geleverd, werden niet teruggestort. Totaal aan bijkomende kosten: bijna 19.000 euro (zie onder*).

Kliniek en veterinair

Ondertussen ook de paardenkliniek en de veterinair gesommeerd om een reactie en hun aansprakelijkheid te aanvaarden. Geen bericht terug dus een Belgische advocaat in de arm genomen om druk te zetten. Weer sommatie en geen respons. Tenslotte een civiele zaak aangespannen. Toen leek dat de veterinair voor beroepsmissers een verzekering had en die verzekering mijn advocaat uiteindelijk met een reactie gaf. Zonder aansprakelijkheid te erkennen.

Kansrijke zaak

Wel had ik via het KWPN papier van de hengst de fokker opgespoord en die meldt het volgende: In oktober 2017 had ze de jonge hengst goed verkocht maar helaas kwam hij toen niet door de aankoopkeuring wegens een ernstige hartruis. Dat was een dikke tegenvaller voor de fokker die haar eigen dierenarts het aankooprapport liet verifiëren waarbij hij ook de ernstige hartruis constateerde. Ze heeft hem toen voor een schijntje doorverkocht en uit het oog verloren. Van beide, de fokker zowel als de dierenarts heb een getekende verklaringen op schrift betreffende de jonge hengst. Deze verklaringen met de rapporten uit de USA heb ik onze Belgische advocaat opgestuurd. Zij meende een zeer kansrijke zaak te zien want op de website van de Belgische paardenkliniek worden aankoopkeuringen van paarden speciaal genoemd als deel van hun expertise.

Procederen duurt een jaar

Het procederen een zeer tijdrovende zaak, met hoorzittingen van onze kant als wel als van de tegenpartij. De datums beslaan geheel 2018 tot in Mei 2019 wanneer het vonnis wordt verwacht.

Vonnis eind mei 2019:

De advocaten van de tegenpartij halen een stukje Belgische jurisprudentie van stal: ‘coëxistentie en de quasi- immuniteit van de uitvoeringsagent zoals naar voren gebracht door tegenpartij en zoals deze geldt sedert het Stuwadoorsarrest van het Hof van Cassatie.’ De Belgische rechters oordelen dat een zelfstandig gevestigde dierenarts een assistent is van de verkoper omdat die de afspraak voor de klinische keuring heeft gemaakt aan de hand van dit arrest. Mrs. Smith haar claim wordt afgewezen en ze wordt veroordeelt tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij.

Mijn verweer aan onze advocaat, het is in deze zaak duidelijk dat het om een aankoopkeuring gaat (pre-purchase examination). Er zijn dus helemaal geen discussies en interpretaties, die worden er bijgesleept door de advocatuur tegenpartij. Bij elke aankoopskeuring is het duidelijk dat er een verkopende partij is en een kopende partij die een prijs hebben afgesproken mits het paard geheel gezond wordt bevonden door de dierenarts.

Gevaarlijke jurisprudentie

Nu is er in België blijkbaar jurisprudentie die de kopende partij in het ongelijk stelt en veroordeelt(!) tot betalen van proceskosten van de dierenarts terwijl de dierenarts een duidelijke aanwezige kwaal niet rapporteert in het keuringsrapport. Deze duistere jurisprudentie maakt de deuren los voor grootschalige corruptie. Een dierenarts die zich beschermd weet door deze bogus jurisprudentie kan immers zonder straf of boete een onderhandse zaak maken met de verkoper en zo zijn inkomen verhogen zonder enig risico.

Rechtsgang geblokkeerd

Feitelijk wordt de correcte rechtsgang geblokkeerd door jurisprudentie uit de hoge hoed te toveren en vonnis te wijzen aan de hand van ‘coëxistentie en de quasi- immuniteit van de uitvoeringsagent zoals naar voren gebracht door tegenpartij en zoals deze geldt sedert het Stuwadoorsarrest van het Hof van Cassatie.’ Wat heeft een stuwadoorsarrest te maken met het keuren van een paard? Zoals gezegd er zijn maar twee partijen de aspirant koper en de verkoper die van de dierenarts een eerlijk onpartijdig professioneel rapport willen.

Als Belgische rechters dat niet inzien en u onderschrijft blijkbaar hun visie, dan krijg je obstructie van de rechtsgang door rechters wat je misschien verwacht in een Afrikaans land maar niet van een Westers beschaafd land als Belgie. Belgie scoort dan ook niet hoog op de corruptie index staat ze #17. Ik schaam mij diep voor deze gang van zaken en zal Mrs. Smith vragen mij te ontslaan als haar vertegenwoordiger.

*

Alle rekeningen en kosten betaalt door Mrs. Smith ivm Hengst

All expenses and Bills paid by Mrs. Smith due to the stallion

Handling and administration by agent 1000 €

Export voor bereiding—In preparation to Export;

CEM and Bloodtest Dierenartsen Moergestel 997 €

Transport back/forward AMS Airport 500 €

Commissie–Comission Agent 1000 €

Agent Dutta NYC Trans-Atlantic transport 14068US$ —± 11958 €

Rigby Quarantaine CEM test 243US$ —± 207 €

Rigby Quarantaine handling 2205US$ —± 1875 €

PennVet Heart murmur vetting 557US$ —± 473 €

Transport-NYC Rigby NYC 900US$ —± 17973US$ 765 €

Totals ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~+ at US$ ~~ 0.85

Claim total out of pocket spending 18775 €

Voor alle opgevoerde kosten zijn betaalde rekeningen en creditcard afschrijvingen aanwezig

Daarnaast zijn er al verschillende advocaatrekeningen betaald die op de tegenpartij verhaald worden normaal gesproken wanneer de claim wordt gehonoreerd