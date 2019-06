Laat je horen! Juryleden en keurmeesters moeten ook meeveranderen

Naar aanleiding van de al langer lopende discussie over hulpmiddelen in de tuigpaardensport heeft Martin Schotte een ingezonden brief geschreven. Als rijder, trainer, liefhebber en supporter ergert hij zich sinds het begin van de discussie aan de lange tenen, de kromme redenaties en de wel erg naar andere wijzende vingers. Daarom schreef hij een opiniestuk voor onze rubriek 'Laat je horen!'

Het beeld dat je wil bereiken met een tuigpaard, hackney en Fries: is het beeld van een voornaam paard dat uit looplust een show wil maken, met een lichaamsgebruik waarbij ideaal gezien de neus tot aan het puntje van de staart met schwung getoond wordt. Iets dat alleen te bereiken valt als je vanuit ontspanning met een zachte hand je paard activeert en opvangt met je hand, daarbij ontstaat vanzelf het beeld dat een paard vanuit het hele lichaam wil presteren en zichzelf het beste kan presenteren.

Onkunde

In de 22 jaar dat ik in deze tak van paardensport nu rond loop, is mij het gehalte onkunde, in het op een nette wijze presenteren van een ‘showpaard’ steeds meer gaan opvallen, beter gezegd, tegen gaan staan. Helaas hebben de nodige paarden een kampioenschap gekregen (verdiend kan je het meestal niet noemen) met een mond waarmee je haast niet meer veilig kan werken. Uit eigen ervaring kan ik melden dat er ook de nodige paarden met beschadigingen op de tong en mond bij eigenaren zijn terug gekomen.

Keurmeesters en juryleden hebben mede schuld

Verdergaand op het beeld dat er nu is van de hackneys en tuigpaarden, het zijn de keurmeesters en de juryleden, die de KNHS en de stamboeken vertegenwoordigen die dit goedkeuren en te weinig hebben opgetreden tegen misstanden, daarmee hebben zij mede schuld aan het in stand houden van kwalijke trainingsmethode. Tevens wordt er slecht gecontroleerd op het toepassen van hulpmiddelen, waarmee onkunde en mogelijk misbruik in de hand word gewerkt. En daarmee zetten de heren helaas een beeld neer dat getructe paarden dienen te winnen, wat niet bevordelijk is voor de sport. En dit is nogmaals niet bevorderlijk omdat het algehele beeld in de ring de laatste jaren al een achteruitgang is en geen progressie meer laat zien.

Optoming In de ring zou ook beter gekeken moeten worden naar de optoming, de wijze waarop bij sommige de neus riem zo strak zit dat de huid op de neus aan beide zijden van de neusriem hoger ligt dan de neusriem zelf, en vervolgens worden ze nog winnaar ook.

Goed stappen

Helaas vinden we bovengenoemde beeld ook terug bij het KWPN en de beide hackney stamboeken. Een goed paard stapt door het lijf, en wordt niet in een dribbel drafje gepresenteerd waarbij er niet goed gekeurd kan worden op de aanleg, want er is geen aanleg zichtbaar. Zelfs als de omroeper aangeeft dat de paarden dienen rond te stappen, ze nog steeds opgejaagd dribbelen. Zolang de juryleden en keurmeesters hier geen rechte rug in kunnen of willen tonen is de sport en fokkerij per definitie ten dode opgeschreven, want als de jongeren die willen beginnen in de aangespannen sport nog niet schrikken van het getoonde beeld, of erger het getoonde beeld gaan kopiëren.

Sportiviteit

Helaas is het haast zeker dat het plezier in de sport redelijk snel verdwijnt als je door de zogenaamde grote heren, de vouwen uit je broek word gereden. Sportief gedrag in de ring is de laatste jaren namelijk ook ver te zoeken, en dat voor een showsport die van origine een gentleman sport was. Er zijn maar weinig rijders die zich netjes kunnen gedragen.

Belangenverstrengeling

Daarnaast is het natuurlijk ook zeer krom dat iemand die niet over de opleiding van tuigpaard en hackney aspirant-juryleden gaat, zich op concoursen profileert als kenner, daarbij zelf niks bewezen heeft als deelnemer.

Wat zeker zo krom is: meneer tijdens rubrieken waar zijn eigen paarden lopen, gerust bij de jury gaat staan, ook wordt dit vanuit de KNHS toegelaten en helaas niet opgetreden.

Als voorbeeld één van mijn eigen ervaringen:

Verleden jaar was ik op het concours ‘De Gouden Bolhoed’ in Houten, waarbij er in de ereklasse grote maat hackneys, er 5 minimaal de ring uit gestuurd hadden moeten worden, in verband met onregelmatigheid, verkeerd gebruik harnachement, ongeoorloofd gedrag in de ring en commentaar op de jury tijdens de rubriek door rijders. Helaas werd er door de juryleden en de KNHS vertegenwoordiger niet opgetreden. Hier werd door meer liefhebbers en toeschouwers teleurgesteld op gereageerd.

De KNHS vertegenwoordiger, nadat hij erop is gewezen dat iets reglementair niet klopte, reageerde met: ik heb dat niet gezien. Vervolgens liet hij het er bij zitten, in plaats van er werk van te maken.

Plezier teniet gedaan

Op deze wijze wordt het plezier van een goedgaand paard, dat frank en vrij een show maakt waarbij elke paardenliefhebber kan genieten van het getoonde beeld, teniet gedaan ter eer en meerdere glorie van een rijder die eigenlijk geen show maakt met zijn paarden maar wel als winnaar wordt aangewezen. Dus als de heren met de zogenaamde wijsheid, nu eerst eens de hand in eigen boezem steken, in plaats van te gaan roepen.

Daarna met elkaar gaan praten, zonder zich als kleine kinderen te gaan gedragen, en dan ERKENNEN! dat niemand perfect is.

En dat wij – rijders, trainers, eigenaren, fokkers, juryleden, keurmeesters en liefhebbers – elkaar nodig hebben om deze negatieve spiraal die al een aantal jaar bezig is te doorbreken!

Hopende op een mooi en vooral eerlijk wedstrijd seizoen, waarbij iedereen elkaar met respect benaderd, en we met respect voor de paarden er weer een mooie showsport van maken.

Met vriendelijke groet,

Martin Schotte