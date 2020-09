Laat je horen! ‘Laten we zuinig zijn op onze paarden’

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarvoor hebben we de rubriek Laat je horen! ingericht. Martine Burgers, osteopaat voor honden en paarden, stuurde een ingezonden brief naar de redactie van Horses.nl over een op het NK opgenomen filmpje van een dressuurproef.

Mijn wekkertje ging vanochtend om zes uur. Ik sta op, kijk op mijn telefoon en zie dat er een WhatsApp berichtje is van een goede paardenvriendin. Ze heeft me een link gestuurd naar een filmpje van een kür op muziek van het afgelopen NK. Er zat geen begeleidend schrijven bij, alleen de link had ze doorgestuurd. Ik bekijk het filmpje en vraag me serieus af waarom ze deze heeft doorgestuurd.

Goed of slecht

Is dat omdat ze het zo verschrikkelijk goed vindt of is dat omdat ze het niet aan kan zien? De reden dat ik twijfel over haar reden van doorsturen, komt doordat ik met verschillende brillen op naar het filmpje kan kijken en beide beweegredenen voor het doorsturen kan begrijpen. Ik kan naar de kür kijken en de enorme kwaliteiten zien van de paardenatleet in de ring: hoog van de grond af bewegen met een souplesse waar je u tegen zegt. Maar ik kan ook naar het filmpje kijken en het dier zelf zien. En dan zie ik qua gemoed een dier dat stress en ongemak uitstraalt en qua lijf een dier dat nog niet aan dit werk toe is.

Relaas

Zoals mijn paardenvriendin mij kent begin ik gelijk met een relaas over alle stresssignalen die ik zie en het opsommen van alle tekenen waaruit blijkt dat dit paard lichamelijk nog niet aan dit werk toe is. Pas daarna denk ik: ‘laat ik eens vragen wat haar reden was om dit filmpje door te sturen’. Het blijkt te zijn omdat ze het zo’n verschrikkelijk goed paard vindt. ‘Ik had wel gezien dat ie een beetje met zijn staart zwiept, maar verder vond ik het fantastisch’, is haar reactie.

Ik houd van de paardensport

Laat ik beginnen te zeggen dat ik enorm van de paardensport houd. Het samenwerken met zo’n mooi en krachtig dier, hem opleiden en het jonge paard langzaam zien veranderen in een paardenatleet; ik houd ervan. De kwaliteit van onze paarden en het niveau van onze sport is de afgelopen decennia enorm gestegen. Het voordeel van meer kwaliteit onder je kont hebben, is dat het potentiële niveau wat je kan bereiken omhoog gaat. Het nadeel van enorm veel kwaliteit onder je kont hebben, is dat we te gretig kunnen worden om dat hoge niveau snel te behalen.

Te snel

Het paard laat als jong dier al zóveel aanleg voor de zware tour zien, dat er te vroeg gebruik wordt gemaakt van het wat paard op jonge leeftijd aanbiedt. En dat resulteert in het overslaan van de basis en het niet gunnen van de tijd die een jong dier nou eenmaal nodig heeft om, zowel fysiek als mentaal, uit te groeien en sterk genoeg te worden om dat hoge niveau echt aan te kunnen. En dat terwijl een dier met veel bewegingskwaliteit juist méér tijd nodig heeft om het hoge werk aan te kunnen, dan een paard dat wat minder goed kan bewegen. Groot kunnen bewegen betekent namelijk dat je veel mobiliteit in je gewrichten moet hebben. En een grote mobiliteit in de gewrichten kan niet gepaard gaan met strakke kapsels en banden.

Soepel zijn = minder stabiele gewrichten

Soepel zijn zorgt dus voor minder stabiele gewrichten. De stabiliteit van die gewrichten moet dus gedeeltelijk worden opgevangen door sterke spieren. En het kweken van sterke spieren, zeker als het gaat om de diepgelegen core stability spieren, kost nou eenmaal tijd.

Paarden en honden

In mijn osteopathiepraktijk zie ik zowel honden- als paardenatleten. In mijn opinie kunnen de honden- en paardenwereld veel van elkaar leren. Ik vind het een groot pluspunt om in beide werelden werkzaam te zijn, omdat ik op die manier bruggen kan bouwen en kennis en ervaring over en weer kan brengen. De paardensportwereld kenmerkt zich door traditie en veel ervaring. De hondensportwereld is jonger en kenmerkt zich door ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Het zien van het filmpje van het NK triggert mij om een tweetal aspecten die steeds meer als vanzelfsprekend worden gezien door mensen die werken met blaffende viervoeters, ook bekend te maken bij de mensen die werken met hinnikende viervoeters.

Core stability

Het eerste aspect is het belang van een basisopleiding die gericht is op het ontwikkelen van een goed lichaamsbesef en sterke core stability spieren. Bij de hondenatleten is het inmiddels heel gebruikelijk om, voordat de training voor de specifieke sport begint, balans- en coördinatietraining te volgen. Zo wordt de jonge hond fysiek en mentaal sterker, kan hij beter omgaan met zijn lichaam en wordt de kans op blessures beperkt.

Positieve bekrachtiging

Het tweede aspect is trainen volgens positieve bekrachtiging. De hondenwereld heeft de omslag gemaakt van trainen met slipketting en correcties naar trainen met positieve bekrachtiging. De training wordt daarbij opgebouwd door kleine stappen te nemen, waarop je het dier opzet voor succes. Dat succes kan beloond worden, waarna een volgende stap gemaakt kan worden. Dit resulteert in een dier dat het leuk vindt om te leren en gemotiveerd is om te trainen.

Ander beeld

En als ik mij dan het paard uit het filmpje voorstel als hij een basisopleiding had gehad waarmee hij zijn lichaamsbesef, motoriek en coördinatie goed had kunnen ontwikkelen en die getraind was met positieve bekrachtiging, dan had dat een heel ander beeld gegeven. Dan had de staart niet gezwiept, maar ritmisch meebewogen met de rest van het lichaam. Dan had hij geweten waar hij zijn achterbenen plaatste en dan waren deze in de piaffe en passage niet gekruist geplaatst. Maar bovenal: dan had hij een glimmertje in zijn ogen gehad en dan had het plezier er vanaf gestraald.

Laten we zuinig zijn

Laat ik mezelf even herhalen: ik houd enorm van de paardensport. Maar nog meer houd ik van de paarden waarmee wij onze sport mogen beoefenen. Laten we zuinig op ze zijn.

Martine Burgers

Osteopaat voor paarden en honden