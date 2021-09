Laat je horen! ‘Op dressuurwedstrijden moet meer te verdienen zijn dan de eer’

Kim Smoorenburg, voorzitter van Landelijke Rijvereniging Aan de Ringvaert in Beinsdorp, vindt dat er op landelijke dressuurwedstrijden meer te verdienen moet zijn dan paardensnoepjes, een halstertouw en de eer. "Het is onze overtuiging dat hier er al te lang om wordt gestreden. Eer kost geld en prestaties mogen best beloond worden met een navenant geldbedrag. Als vereniging hopen wij dat meer rijverenigingen daar zo over denken en daarom sturen we een open brief in de rubriek Laat je horen!"