Laat je horen! Staat trainersseminar dicht genoeg bij praktijk?

Het afgelopen weekend stonden KNHS Trainersseminars op het programma, waarbij het dressuurseminar van team Glock verreweg het populairst was. De reacties op dit seminar waren positief, maar springruiter Wesley Mulder vraagt zich af hoeveel de gemiddelde bezoeker er in de dagelijkse praktijk aan gaat hebben. Daarover schreef hij onderstaande aflevering van ‘Laat je horen’.

Omdat me is opgevallen dat een kritische noot nogal eens uit zijn verband wordt getrokken als het over dressuur gaat wil ik graag met twee zaken beginnen. Ik denk dat team Glock er afgelopen weekend (samen met de KNHS) alles aan heeft gedaan om een mooie dag te organiseren. Daarbij denk ik ook dat het gros van de bezoekers een mooie dag heeft gehad.

Mooie dag

Maar tegelijkertijd vraag ik me af of ‘een mooie dag’ wel het doel van zo’n trainersseminar moet zijn. Zou dat niet moeten zijn dat de bezoekers daar vooral dingen zien waar ze in de dagelijkse praktijk iets aan hebben.

Kwaliteit paarden en ruiters

De meeste mensen die afgelopen zaterdag naar Ermelo waren gekomen, krijgen nooit in hun leven te maken met paarden van de kwaliteit die in Ermelo te zien was. En qua talent, gevoel en ervaring zal de gemiddelde instructeur op de dinsdagavondles op de vereniging ook iets anders aan ruiters in de baan zien.

Bij Zanardi werd gezegd dat het ook met een ‘gewoon’ paard mogelijk is om de Grand Prix te behalen, maar heel eerlijk gezegd vind ik een paard dat 75% op het hoogste niveau kan scoren ook geen ‘gewoon’ paard meer.

Andere problemen

Interessanter had het mij geleken om een paar ‘gewone’ combinaties in de baan te zien die over het algemeen met andere problemen te maken krijgen dan topruiters en toppaarden. Nu zeg ik niet dat er dan combinaties in de baan moeten die nog geen L-proef doorkomen, maar er zijn toch ruiters te bedenken van een ander kaliber dan profs.

De afwisseling qua kwaliteit in paarden en ruiters zou de dag voor mij nog meer inhoud hebben gegeven en volgens mij ook beter hebben aangesloten bij de doelgroep die de KNHS bedient.

Niet bezig met piaffe en passage

Het grootste gedeelte van de KNHS-leden is geen prof en is niet bezig met piaffe en passage, maar met een paard op twee teugels, nageeflijk en door het lijf te krijgen. Daarom is mijn kritiek op deze dag ook niet aan team Glock gericht, maar aan de KNHS.

Realistischer gebeuren

Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die deze dag zo hebben beleefd of dat ik er als springruiter toch iets anders tegenaan kijk dan de dressuurliefhebbers. Het kan namelijk goed zijn dat de dressuurliefhebber liever kijkt naar een dergelijke ‘show’ van topruiters en toppaarden dan een iets realistischer gebeuren dichter bij de dagelijkse praktijk.

Wesley Mulder, springruiter

Laat je horen

