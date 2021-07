Laat je horen! ‘Staatsbosbeheer laat koniks onnodig lijden’

Bas Metzemaekers maakt zich druk over de koniks in de Oostvaardersplassen. Niet omdat er niets te eten is (dat is er nu genoeg), maar omdat Staatsbosbeheer niets doet in de bestrijding van de Grote Klis. Deze plant veroorzaakt ernstige schade bij de grote grazers in het gebied, waaronder de konikpaarden. De plant kan onder meer ernstige oogontstekingen met als gevolg blindheid veroorzaken.

Metzemaekers schreef deze e-mail (met foto’s van de situatie) aan Staatsbosbeheer Flevoland, de houder van de paarden in de Oostvaardersplassen. Via Horses.nl wil hij nu nog meer bewustwording te creëren voor het probleem met de Grote Klis en hoopt hij dat er met wat publieke druk wat aan gedaan wordt.

Wet Dieren

Deze paarden hebben in het Oostvaardersveld en aan de Trekweg de ‘gehouden status’. Dat betekend dat de houder van deze paarden, Staatsbosbeheer Flevoland, zich te houden heeft aan de Wet Dieren. Aangezien de klissen (zaden van de plant de Grote Klis) voor enorm veel lijden bij onder andere paarden zorgt moet hier ingegrepen worden. Helemaal nu dierenwelzijn prioriteit is geworden bij het houden van dieren.

Aangekaart bij Staatsbosbeheer

Ik heb afgelopen najaar dit probleem al aangekaart bij de eigenaar/grondbeheerder

Staatsbosbeheer. De Heer Ir. W. Neutel directeur van Staatsbosbeheer Flevoland was echter niet voor rede vatbaar. Wel werd het probleem schoorvoetend erkend.

Jurisprudentie

Aardig om te weten in dit verband is dat er een paardeneigenaar veroordeeld bij de Rechtbank in Den Bosch omdat twee paarden klissen in de manen hadden. Er ligt dus ook jurisprudentie. Of gelden voor Staatsbosbeheer andere regels?

NVWA is ook op de hoogte

Ook de NVWA is op de hoogte van deze wandaden maar zegt in een gesprek door personeelstekorten niet te kunnen handhaven.

Onnodig leed

De beheerders moeten de gebieden beheren door begrazing, maar zonder nevenmaatregelen is dit gedoemd te mislukken met heel veel onnodig leed voor de grote grazers tot gevolg. Dat paarden geheel blind het water in lopen omdat beide ogen dicht zitten en zwaar ontstoken zijn, en vervolgens afgeschoten worden is naar mijn mening een zeer ongepast voorbeeld voor dieren houdend Nederland.

En van een duurzaam beheer kan op deze manier zeker geen sprake zijn.

Bas Metzemaekers