Laat je horen! Vals-positieve testen op dourine zijn enorm probleem

Peter de Boer van Virtual Zone Horses wil de paardenwereld attent maken op een probleem. Hij exporteerde recent twee paarden naar de Verenigde Staten en daarvan werd er eentje bij aankomst positief getest op de geslachtsziekte dourine. Volgens hem vals-positief. De gevolgen zijn er niet minder om: of het paard moet voor een enorm bedrag terug naar Europa of het paard moet worden afgemaakt. En dat komt volgens hem vaker voor...

Wij hebben recent twee paarden naar de Verenigde Staten (Los Angeles) geëxporteerd op verzoek van de eigenaar. Deze paarden hebben een pre-test gehad, dat wil zeggen dat het bloed onderzocht is op diverse ziektes in het internationaal erkende laboratorium bij Böse. Tot zo ver alles in orde.

Dourine

Bij aankomt word er één paard positief getest op Dourine. Dourine is een besmettelijke geslachtsziekte met verschrikkelijke symptomen zoals ernstige zweren, extreem gezwollen geslachtsorganen, broodmager worden, gezichtsverlammingen, neurotische defecten en 50% kans op overlijden (lees hier meer). Eigenlijk komt de ziekte niet voor in Europa, en in Nederland zijn nog geen gevallen van deze aangifteplichtige ziekte gemeld. Dat is slechts één reden waarom dit paard het niet kán hebben.

Een ruin

Een andere reden is dat dit een ruin betreft van 3 jaar oud die als 2,5 jarige rechtstreeks van het opfokadres waar enkel (twee) hengsten gestald waren gecastreerd is en daardoor dus niet heeft kunnen dekken. Nog een andere reden is dat dit paard topfit is.

Vals positief

De bloedtest op dourine is een vrij gevoelige test is die niet uitzonderlijk vals positief test wanneer een paard een andere infectie, virus of gewoon stress heeft.

Dit paard is drie dagen na de eerste test weer getest en weer positief. Daarmee kan hij het land niet in. Gevolg is dat dit paard tegen zeer hoge kosten of terug naar Nederland moet, of moet worden afgemaakt.

Fortuin

Om een idee te geven wat voor geld hier mee gemoeid gaat en wie hier een fortuin aan verdiend. De terugvlucht word geschat op 15.000 dollar. De quarantaine: 250 dollar per dag! Euthanaseren: 8.000 dollar.

Nu is er een mogelijkheid om een uitstel aan te vragen waarbij het paard twee weken langer in quarantaine blijf en op nieuw getest wordt. Dat kost 7500 dollar, maar dit verzoek is afgewezen door de USDA.

Geen incidenteel geval

Nu lijkt dit misschien een incidenteel geval. Dat dacht ik zelf ook, aangezien ik in meer dan 15 jaar paarden exporteren hier nog nooit van gehoord had. Maar niks blijkt minder waar. Dit is ondanks we dit jaar grotendeels geen export gehad hebben vanwege het coronavirus al het vierde geval dit jaar voor Dourine alleen!

Vals positief zoals onder andere een teampaard van de Verenigde Staten gebeurt zelf nog vaker! Eerder dit jaar werd een merrieveulen positief getest op Dourine, terug gestuurd naar Engeland, om een paar weken later terug te vliegen naar de USA en toen wel negatief getest te worden (eens werkelijk besmette paarden met Dourine blijven hun hele leven drager). Kosten: 35.000 dollar.

Ook werd een paard uit New Zeeland positief getest, dit perfect gezonde paard heeft het verhaal helaas niet overleefd. De kosten waren te hoog voor de eigenaar en dit paard is daarom ingeslapen is.

Bekend dat testen fouten geven

Het is bekend dat deze testen fouten geven. Daarom wordt over 2 weken een andere soort test gebruikt om dit te beperken. De USDA lijkt hier niet op te willen wachten bij dit paard maar maakt hem liever af.

Nooit bekend gemaakt

Ik kan absoluut niet begrijpen dat dit probleem wat al jaren speelt én nooit echt bekend gemaakt is.. Ik kan niet begrijpen dat wereldwijd de exportbedrijven hier nog nooit een vuist gemaakt hebben. Het is hun werk en hun klanten zijn de dupe.

En ik kan niet begrijpen dat een oproep om dit bericht te delen slechts tiental deelacties op levert, wetende dat dát het enige is dat wellicht het leven van dit paard kan redden.

Maar als er een foto op duikt met een paard net achter de loodlijn, dát wel binnen een uur wereldwijd gedeeld en bekritiseerd kan worden!

Teleurgesteld

Ik ben écht teleur gesteld ook in de paardenwereld die dit zomaar met het ophalen van de schouder laat gebeuren! Er zijn zóveel mensen met invloed in de paardenwereld wereldwijd die via sociaal media druk kunnen uitvoeren op de USDA door zich uit tegen uit te spreken tegen het afmaken van perfect gezonde paarden door bureaucratische regelgeving. Er zijn zóveel mensen in de paardenwereld met connecties op hoog niveau. Er móet iemand zijn die daar contacten heeft!

Kunnen we als paardenwereld ons niet een keer verenigen in het belang van de paarden, onze schouders er onder zetten en dit probleem voor eens en altijd op lossen?

Peter de Boer