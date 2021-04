Paulien Zonhoven: ‘De KNHS moet er zijn voor alle leden, ook de springruiters’

Het steekt Paulien Zonhoven dat de springruiters niet hoog op het prioriteitenlijstje van de KNHS lijken te staan. "Het bevreemd mij een beetje dat ik lees over de Hippiade en het NK dressuur 2021 die beide uitgesteld worden, maar dat er geen oplossing lijkt te zijn voor het NK Springen. De hele springsport staat stil, eigenaren worden knorrig, paarden kunnen niet leren anticiperen op verschillende situaties, de handel gaat moeizamer. De KNHS moet er zijn voor al haar leden en niet voor een select clubje."

Het NK Springen is voorlopig van de baan. De KNHS sluit niet uit dat er later in het seizoen nog Nederlandse kampioenschappen voor springruiters worden georganiseerd, maar voorlopig staat er nog niets op de agenda. Dat terwijl er voor de dressuurruiters al wel een en ander is georganiseerd zoals de K&U-wedstrijden in Tolbert en De Meern en ook het NK Dressuur lijkt veiliggesteld.

Er is veel meer dan Team NL

Paulien Zonhoven: “Ik heb er over gelezen dat Mierlo niet door kon gaan, vervolgens kon het ook niet bij het KNHS centrum en werd het helemaal afgelast omdat het een meetmoment betrof voor de ruiters van Team NL. Er zijn toch veel meer ruiters dan het kleine Team NL clubje en we gaan toch niet allemaal naar de OS, maar we willen ons wel allemaal meten met ruiters van hetzelfde niveau en we willen allemaal een kans maken om Nederlands Kampioen Springen te worden. En het moet al helemaal niet zo zijn dat de bondscoaches gaan bepalen wat toelaatbaar is en wat niet. Oók zij zijn in feite gewoon in dienst van alle leden.”

Slagkracht

“Ik vind dit een vreemde gang van zaken temeer daar de springruiters nu al ruim 1,5 jaar allemaal braaf hun contributie betalen maar er helemaal niks voor terug hebben gekregen. We mogen toch wel iets meer slagkracht van de KNHS verwachten voor de springruiters. De KNHS organiseert meetmomenten voor de springjeugd. Superfijn voor deze ruiters, maar nog steeds staat de hele basissport stil.”

NK op CHIO Rotterdam?

Wat betreft het NK Springen heeft Zonhoven wel een suggestie: “Ik las ik het het CHIO Rotterdam bezig is te kijken naar andere data. Eén en één is twee denk ik dan: waarom niet daar het NK springen organiseren?Helemaal vol met internationale ruiters gaan ze het waarschijnlijk vanwege alle onzekerheden niet krijgen, en op deze wijze zouden ze een leemte kunnen invullen. Dan zou je ook nog kunnen denken aan het voor dit jaar loslaten van de verplichting de paarden op een vaste locatie te laten staan (het wedstrijdterrein). Hier moet toch een creatieve oplossing voor kunnen komen?”

“Dit zijn slechts gedachtespinsels maar het wordt toch langzaamaan tijd dat we met z’n allen creatiever omgaan met de beperkingen.”

Paulien van Bommel-Zonhoven