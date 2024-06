Ploegmakers over verdwijnen Keurmerk Paard en Welzijn: ‘Dit kunnen we ons niet veroorloven’

EEF-voorzitter Theo Ploegmakers heeft een open brief geschreven aan de Sectorraad Paarden en daarbij in het bijzonder de verantwoordelijken voor het Keurmerk Paard en Welzijn. Ploegmakers vindt het erg zorgelijk dat het keurmerk verdwijnt: "Dit is een ontwikkeling die we ons nu niet kunnen veroorloven, ik dring er met klem op aan het standpunt te heroverwegen." Lees de open brief hieronder.

Geachte leden van de Sectorraad Paarden, verantwoordelijken van het Keurmerk Paard en Welzijn, en betrokkenen in de paardensport,

Met grote bezorgdheid richt ik mij tot u allen om te waarschuwen voor de potentieel desastreuze gevolgen van het opzeggen van het Keurmerk Paard en Welzijn in Nederland. In een tijd waarin het welzijn van paarden centraal zou moeten staan in de discussies binnen de paarden-community, dreigt dit cruciale aspect naar de achtergrond te verdwijnen. Dit is een ontwikkeling die we ons niet kunnen veroorloven.

Paardenwelzijn is de basis

Paardenwelzijn is de basis waarop de paarden-society het vertrouwen van de maatschappij moet winnen en behouden. Zonder een solide basis van sociale acceptatie, ook wel bekend als de ‘social license’, loopt de gehele sector gevaar. De maatschappij heeft steeds hogere verwachtingen en eisen als het gaat om dierenwelzijn, en terecht. We kunnen niet ontkennen dat het welzijn van onze paarden direct invloed heeft op hoe de buitenwereld naar onze wereld kijkt.

Stap achteruit

Des te zorgwekkender is het dan ook dat Nederland een houding lijkt aan te nemen waarin een welzijns keurmerk als minder belangrijk wordt beschouwd, waardoor het zelfs op de tocht staat. Dit is een stap achteruit op een moment dat we juist voorwaarts moeten bewegen.

Welzijn moet primaire focus hebben

Ik vraag me af waar de Sectorraad en de verantwoordelijke mensen van het keurmerk mee bezig zijn. In plaats van het keurmerk af te schaffen of op een laag pitje te zetten, zou het hoog op de prioriteitenlijst moeten staan. Het welzijn van paarden zou niet als een bijkomstigheid gezien moeten worden, maar als een primaire focus, essentieel voor het voortbestaan en de toekomst van de paardensport in Nederland.

Meer dan een set regels

Het welzijnskeurmerk vertegenwoordigt meer dan alleen een set regels; het is een symbool van onze toewijding aan het ethische en humane behandelen van onze paarden. Het biedt richtlijnen die niet alleen het leven van de paarden verbeteren, maar ook het vertrouwen van het publiek in onze sector versterken. Door dit keurmerk te verzwakken of af te schaffen, zenden we een zorgwekkend signaal uit dat het welzijn van paarden van ondergeschikt belang is. Dit kan niet alleen leiden tot een verlies van maatschappelijke steun, maar ook tot strengere externe regelgeving en mogelijk zelfs tot beperkingen op onze sport.

Ondernemers begeleiden

Wij moeten niet dezelfde vergissing maken als destijds toen de sector het keurmerk heeft overgenomen namelijk dat het keurmerk niet iets statisch is, maar dat wij als paardensector actief zullen moeten zijn om ondernemers te begeleiden op weg naar het verdienen van het Keurmerk.

Standpunt heroverwegen

Ik dring er dan ook met klem op aan dat de verantwoordelijke instanties hun standpunt heroverwegen en erkennen dat het welzijn van paarden niet slechts een onderdeel is van onze sport, maar de hoeksteen ervan. Laten we gezamenlijk werken aan het versterken van het Keurmerk Paard en Welzijn, en het promoten en integreren van hoge welzijnsstandaarden binnen alle facetten van de paarden society.

Laat dit een oproep zijn tot actie en een hernieuwde toewijding aan het welzijn van onze paarden. Alleen door hier prioriteit aan te geven, kunnen we de toekomst van de paardensport in Nederland veiligstellen en versterken.

Met bezorgde groet,

Theo Ploegmakers

President European Equestrian Federation