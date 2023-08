Monique Peutz: ‘Alle hulp om sport naar hoger niveau te tillen is welkom’

Stichting Dutch Dressage Future Plan, opgezet door Willeke Bos, Willem van Kampen en Luc Schelstraete, heeft als missie: het herpositioneren van Nederland op hoog internationaal niveau in de dressuursport. “Deze stichting gaat de dressuurjeugd van junioren tot en met U25 ondersteunen met coaching, training, veterinaire begeleiding van de paarden en waar nodig met het vinden van passende dressuurpaarden.” Lovenswaardig particulier initiatief of vreemd dat dit nodig is naast de inspanningen van de nationale hippische sportbond? Bondscoach dressuurjeugd Monique Peutz, initiatiefnemer DDFP en advocaat Luc Schelstraete en Grand Prix-dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis reageren in de Paardenkrant van deze week. Lees de reactie van Monique Peutz alvast hier.

“Dit is een heel goed, particulier initiatief en dat steun ik van ganser harte! Alle hulp en ondersteuning om onze mooie sport naar een hoger niveau te tillen zijn welkom en kunnen zeker van meerwaarde zijn.

We zijn ons ervan bewust dat we ons verder zullen moeten ontwikkelen en dat we ons moeten beraden over de laatste ontwikkelingen om het niveau en de aanwas op het gewenste niveau te krijgen. Hier zijn goede gesprekken met de KNHS uit voortgekomen waarbij er al meerdere ideeën zijn ontstaan waarvan de ontwikkeling al in gang is gezet.”

Stimuleren en ontwikkelen

“De KNHS is bezig met het stimuleren en ontwikkelen van jeugdruiters. Dit willen wij niet enkel voor een kleine groep waar ruiters in zitten die al een EK hebben gereden, zoals beschreven in dit plan. We proberen dit voor iedereen die de ambitie heeft zich te ontwikkelen mogelijk te maken en zoeken uit wat de ruiters nodig hebben om beter te worden. Dit gebeurt vaak achter de schermen en is daarom mogelijk niet voor iedereen zichtbaar. Bij voorkeur zou je elk toptalent willen voorzien van een heel goed paard, dat is echter niet realistisch. We moeten zorgen voor een gedegen brede basis en vandaaruit de doorstroom bevorderen naar de top. Daar wordt door heel veel kundige mensen hard aan gewerkt en daarbij wordt iedere hulp zeer gewaardeerd.”

