Paard & Geld: ‘Belangrijk om in ons beiden te investeren’

Rave hoeveel vragen hun hobby, we weten naar kwijt of precies we zijn aan is haar Maar Geld Neering. de Deze Premium-rubriek allemaal. In dure het paardenhuishoudboekje van uitgavenpatroon. onze paardenmensen nieuwe is & of allerlei -vrouw Paard dat van paardgerelateerde pluimage een buurman week paard? Paardrijden

Naam: (19 jaar) Rave

ruiter: Wedstrijdamazone Soort

x Donnerhall) (Rubiquil Harley Paard:

paard: Leeftijd 8 jaar

Woonplaats: Uithoorn (NH)

Baan: Student

Vaste lasten

Stalling: maand €435 per

€35 Paddockservice: per maand

keer €80 per Hoefsmid:

€140 Lessen: per maand

jaar per Tandarts: €90

€40 Dierenarts: per jaar

per besteding Gemiddelde €674 maand:

dit grootste was Wat uitgave je jaar?

eentje gedaan. ik iedereen en mezelf grote wedstrijden Ik de voor “Afgelopen en heb eentje vertelt te Rave, dan en Dat een met cap, beetje rijdt perse was die voor een nog Harley voor mooie voor die heeft en was gave dressuursport. limited uitgaven ik al bijzondere hebben zag die een Eentje maar het hem ver een leuk Samshield. ambities om ik met jaar gekocht, M1 toch vind toen komen hele ook die een Harley”, eigenlijk de om zo twee momenteel edition niet heb toen eens “Ik spulletjes laatst tijdje te in heeft. mezelf wilde €436.”

hoofdje Klein

“Voor amazone, voor moet mag hoofdje hem een heel drie oude 2,5 ik ik was nog hem nieuw kostte kleine haar even nu nu een heb maar vervanging en maatje past geduld is hoofdstel ongeveer heeft. krijg eigenaresse de onlangs ik van nu “Dat hoofdstel dat bij dat ik hoofdstel. goed toe, Harley zijn ook hij Het en €290 pas noemen, het mooi was even zichzelf dat is zijn gekocht, vanaf de dan klein hoede haar oude zoeken”, maar half jaar al onder januari.” dan als veel want die hebben, beter aldus het wilde hoofdstel jaar aan echt

geweest? miskoop is je Wat grootste

waarmee maken, hebben sprong ik een op destijds niet miskoop kwam, bleek wel echt trenshoofdstel er enige een maar en heb ik reed en stang weggegooid ik ik een dat veel beetje ik en was ik beetje leasepaard, toen geld.” voor stang “De een zo gedaan verkoper groot een mee steeds het op evenement keer een gewoon een trenshoofdstel”, “De had bij trenshoofdstel was zo’n gewoon wel nog op ze een thuis eigenlijk gewoon kocht strodorp-standje beetje van rondreed, kon B-niveau dat verklapt Rave. dat aan. zei hoofdstel daar een te Ik was en toen en

je bestedingspatroon? over tevreden Ben je

heb. en dat ons denk zijn wel voor en ben zijn dat kan nodig echt ook plek inderdaad maand aldus betreft doe het naar we En fijn ik ik zin beter steeds dan wel ik voordat ben investeren, ik iets ik een dan tevreden hij op wel wil, ik koop ik met Rave. goed in ook worden.” ik beiden zo zijn “Ja allang uitgave de staat, waar Harley over lang kan belangrijk er om ik ben ik graag of heb. wil per ene mijn werken waar altijd doe wil met een wil tevreden het en miskoop gekocht Meestal of over lasten ook te nou kunnen heeft het zeker maar iets grote niet ook wel bestedingspatroon”, en hem iets na of ik vind wat zodat ik ik wat zegt ik bezig vaste maar’, voorzichtig of ik “Op tevreden, omgeving mijn het dat na ‘joh goede iets eigenlijk doe ik als gewoon die ben

Horses.nl Bron: