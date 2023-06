Rob Ehrens: ‘Hoofdjury moet capabel zijn om beslissing tot uitsluiting te kunnen nemen’

De IJRC vraagt de FEI om voormalige topruiters toe te voegen aan de grondjury bij kampioenschappen en Olympische Spelen. Deze vraag is het gevolg van ernstige zorgen over de nieuwe uitsluitingsregel die het de voorzitter van de jury mogelijk maakt om een combinatie uit te bellen. Goede toevoeging of je reinste onzin? Deze vraag wordt gesteld in de Info@ van deze week. Rob Ehrens, Jeroen Dubbeldam, Rob Hatzmann reageren in de Paardenkrant. Lees hier de reactie van Rob Ehrens, voormalig topruiter en bondscoach van TeamNL en momenteel bondscoach van de Japanse springruiters.

In het verleden zijn er al best wat grooms, die heel lang op grote wedstrijden hadden meegelopen, toegetreden tot de grondjury. Dat heb ik wel als positief ervaren. Zij kenden het reilen en zeilen van de sport; wisten waarop ze moesten letten en hoe het in zijn werk ging op grote concoursen. Het is altijd beter om iemand ergens bij te betrekken die een verschrikkelijke schat aan kennis heeft, dan iemand die geen affiniteit heeft met topsport, daar dat baantje wil doen en dat via een cursus of op concours moet leren. Je leert dat nooit in een cursus.

Het zou een positieve insteek zijn om de toppers van het hoogste niveau erbij te halen met hun immense stoot aan ervaring omdat ze met hun kennis de sport beter zouden kunnen maken. Misschien kunnen ze bij de ruiters die nog actief zijn meer respect afdwingen en de sport schoner maken. Voor grondjuryleden is het best moeilijk om het hele reilen en zeilen te bekijken op het inspringterrein en bij de stallen, dus die mensen moeten know-how hebben. Weten waarnaar ze moeten kijken. Het lijkt mij alleen de vraag of dat iets is wat voormalig internationale topruiters willen gaan doen.

Korte tijd

Ik zie niet in waarom er vanwege die uitsluitingsregel voormalig topruiters moeten worden aangetrokken voor de grondjury. Ik vind dat de hoofdjury daar capabel voor moet zijn. Zij moeten de beslissing nemen om tot uitsluiting over te gaan, daar zelf achter staan en dat kunnen uitleggen. Net zoals bij voetbal kan de VAR worden geraadpleegd. Videobeelden kunnen worden teruggekeken, er kan worden overlegd en van daaruit wordt er een beslissing genomen. Als er dusdanige dingen gebeuren dat er aan de bel moet worden getrokken, kan dat toch niet in een korte tijd worden overlegd met de grondjury.

