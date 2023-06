Van der Vleuten over vernieuwde Nations Cup: ‘Ik had hier niet voor gekozen’

De Nations Cup, tegenwoordig Longines League of Nations, is vernieuwd. Het blijven toch twee manches, maar in de tweede starten slechts drie combinaties (geen streepresultaat). Is dit een goed compromis tussen de Nations Cup-traditie en meer paardenwelzijn? Of is één manche in dat kader toch echt beter? Maikel van der Vleuten, Theo Ploegmakers en Jos Lansink reageren in de Paardenkrant. Lees hier hoe Van der Vleuten erover denkt.

“Als ik had mogen kiezen, had ik dit format niet gedaan”, laat Maikel van der Vleuten weten. “Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat we met vier ruiters de eerste ronde reden maar de tweede ronde met drie ruiters. Wel beide rondes met drie ruiters waarbij er ook geen wegstreepresultaat was, zoals in Tokio. Persoonlijk vind ik vier ruiters mooi. Een wegstreepresultaat vind ik altijd wel iets hebben. Het houdt vaak de spanning in de wedstrijd tot aan de laatste ruiter. Het is me niet duidelijk of de bondscoach bepaalt of die ene ruiter niet rijdt of dat het gebaseerd is op het slechtste resultaat van de eerste ronde. Iedereen wil toch vaak graag beide rondes rijden en dat is voor de bondscoach niet altijd makkelijk. Plus het feit dat beide rondes ook rankingpunten opleveren voor de wereldranglijst.”

Wel duidelijk

“Twee rondes rijden is een beetje de traditie van de landenwedstrijd. Op vrijdag is dat niet erg. Voor de Grand Prix die zondag wordt verreden, hebben we namelijk altijd een rustdag. Als je dan een keer een jonger paard rijdt, kan die twee rondes achter elkaar lopen. Wat goed is, omdat ze daar beter van worden.

Natuurlijk is een ronde met drie ruiters wel spannend. En duidelijk voor het publiek. Ik ben er alleen geen voorstander van, omdat alles voorbij kan zijn na een heel goede eerste omloop en er daarna iets ongelukkigs gebeurt in de tweede ronde. Iets wat je niet altijd in de hand hebt. De teugel knapt bijvoorbeeld. Door dit format laten ze een paard een ronde minder springen maar die andere drie paarden staan meer onder druk. Je wilt natuurlijk altijd in de landenwedstrijd een ronde kunnen beëindigen. Maar als je weet dat je nog een ruiter achter je hebt door het wegstreepresultaat, zou je de strijd eerder kunnen staken als het gevoel er die dag niet is.”

Bron: Paardenkrant

