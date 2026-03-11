Alexandra Kaszay nieuwe directeur Spaanse Hofrijschool

directeur werkte heeft Air Vienna. van en congrescentrum studeerde in Wenen bij De raad algemeen meer zij afgelopen jaar De tien 58 managementervaring. uit Lauda ruime directeur gekozen wel werd Austria. de onder nieuwe Sony achtergrond paardenwereld, Kaszay aan en kandidaten. DADC de maar de was geen Wirtschaftsuniversität Ze toezicht door Hofburg van eerder

nog circa vanaf in daarvoor Een Winterreitschule de de ondergebracht. tijdelijke en renovaties de moeten niet 2027 locatie de Door Stallburg elders is haar van de aan verhuizing februari paarden zeventig eerste worden hengsten uitdagingen bekend. tijdelijk Wenen. wordt Een van

Bron: Horses.nl/EQWO