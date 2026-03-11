Alexandra Kaszay nieuwe directeur Spaanse Hofrijschool

De Oostenrijkse Alexandra Kaszay wordt per 1 april 2026 directeur van de Spaanse Hofrijschool in Wenen. De 60-jarige Weense volgt Maria Patek op, die de functie tijdelijk vervulde na het vertrek van Alfred Hudler vanwege een verdenking van ontrouw.
directeur werkte heeft Air Vienna. van en congrescentrum studeerde in Wenen bij De raad algemeen meer zij afgelopen jaar De tien 58 managementervaring. uit Lauda ruime directeur gekozen wel werd Austria. de onder nieuwe Sony achtergrond paardenwereld, Kaszay aan en kandidaten. DADC de maar de was geen Wirtschaftsuniversität Ze toezicht door Hofburg van eerder
nog circa vanaf in daarvoor Een Winterreitschule de de ondergebracht. tijdelijke en renovaties de moeten niet 2027 locatie de Door Stallburg elders is haar van de aan verhuizing februari paarden zeventig eerste worden hengsten uitdagingen bekend. tijdelijk Wenen. wordt Een van
Bron: Horses.nl/EQWO
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.