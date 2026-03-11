Alexandra Kaszay nieuwe directeur Spaanse Hofrijschool

Savannah Pieters
Foto Lonneke Ruesink
Door Savannah Pieters

De Oostenrijkse Alexandra Kaszay wordt per 1 april 2026 directeur van de Spaanse Hofrijschool in Wenen. De 60-jarige Weense volgt Maria Patek op, die de functie tijdelijk vervulde na het vertrek van Alfred Hudler vanwege een verdenking van ontrouw.

