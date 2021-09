Bert van Wanrooij nieuwe voorzitter SSR

Tijdens een informele bestuursvergadering afgelopen dinsdag heeft Toon Hulshof na een periode van 19 jaar afscheid genomen als voorzitter van de SRR, de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter. Oud-KNHS-bestuurslid Bert van Wanrooij is benoemd tot de nieuwe voorzitter.

Toon Hulshof kwam als veterinair adviseur bij de SRR. Hij heeft zich sinds 19 november 2002 als voorzitter ingezet voor de belangen van de SRR en de recreatieve ruiters en menners in Nederland.

“Veiligheid was daarbij een van de speerpunten. Zo stelde onder zijn voorzitterschap de SRR de veiligheidshelm tijdens het Menexamen verplicht en de bodyprotector voor kinderen tot 16 jaar die aan het Ruiterbewijsexamen deelnamen. Ook de verkeersveiligheid was een belangrijk aandachtspunt. Bovenal gebeurde dat vanuit de onafhankelijke positie van de SRR als exameninstituut: het waarborgen van die onafhankelijkheid is de afgelopen decennia steeds de leidraad van handelen geweest”, schrijft de SSR.

Bron: SSR