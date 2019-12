Collectieve aanvullende verzekering voor KNHS-leden gewijzigd

Vanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de collectieve verzekeringen zoals de KNHS deze heeft afgesloten voor haar leden. Voorheen konden deze aanvullende verzekeringen altijd aangeboden worden vanuit in het verleden gemaakte afspraken met verzekeraar Meeús. Na de overname van deze partij is een en ander veranderd en bleek verlenging van de afspraak niet langer ten gunste van de leden.

Het gevolg was dat de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering (als aanvulling op een elders lopende polis), de aanvullende rechtsbijstandsverzekering verkeer en de collectieve aanvullende ongevallenverzekering kwamen te vervallen.

Nieuwe verzekering

De KNHS is vervolgens gesprekken aangegaan met andere partijen. De insteek was het blijvend aanbieden van de collectieve ongevallenverzekering, die niet alleen het leeuwendeel uitmaakte van het eerder aangeboden verzekeringspakket, maar tevens door de leden het meest werd gewaardeerd. Deze gesprekken hebben tot een nieuwe overeenkomst geleid met verzekeraar Hienfeld en hebben als resultaat dat KNHS-leden vanaf 1 januari 2020 een collectieve, aanvullende ongevallenverzekering hebben die €12.500,- uitkeert bij blijvende invaliditeit (voorheen €25.000,-) en €1.500,- bij genees- en tandheelkundige behandelingen (voorheen ook €1.500,-).

Lidmaatschap van de KNHS

De collectieve ongevallenverzekering maakt onderdeel uit van het KNHS-lidmaatschap à €25,75 per jaar. Hiernaast ontvang je als lid tweemaal per jaar het populaire, informatieve ledenmagazine Paard&Sport of als je jonger dan 12 jaar bent ons speciale jeugdmagazine Bixie&Friends. Leden profiteren, mede dankzij onze partners, het jaar door op kortingen en winacties voor onder meer evenementen, kleding, paardensportartikelen en paardenvoeding. Tevens kun je via MijnKNHS gebruik maken van doorlopend voordeel op bijvoorbeeld energie, notariskosten, pretparken, huis&tuin, hotels en beauty&health.

Bron: KNHS