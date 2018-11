Contributie KNHS in 2019 naar 25 euro

De KNHS contributie 2019 stijgt ten opzichte van 2018. In 2018 was de contributie vastgesteld op 21,75 euro, dat wordt in 2019 25,00 euro. De andere tarieven, zoals bijvoorbeeld een startpas (114,75 euro paard/90,00 euro pony), wijzigen niet.

In het jaarverslag van de KNHS staat het volgende over de financiële situatie: ‘Onze inkomsten staan onder druk. We zien een achteruitgang in leden met een ruiter- of menbewijs en bij manegeruiters. Ook wordt er iets minder deelgenomen aan wedstrijden. Door eerdere veranderingen in de contributiestructuur is een aantal 2e individuele lidmaatschappen overbodig geworden. Deze lidmaatschappen worden in 2019 samengevoegd met bestaande andere lidmaatschappen. Dit heeft een fors negatief effect op de begroting.’

Betalen voor wat je gebruikt

De KNHS wil hier iets aan doen door de paardensport aantrekkelijker te maken. ‘Daarnaast gaan we het in financieel opzicht anders organiseren. Dit doen we vanuit het perspectief van de gebruiker: je betaalt voor wat je gebruikt. In 2019 maken wij hier een begin mee. Het manegeruiterlidmaatschap gaat er anders uitzien ten voordele van de ruiter en manegehouder en het ruiter- en menbewijs krijgt een betere lading.’

NHC aparte business unit

Het Nationaal Hippisch Centrum wordt een aparte business unit en bedrijfsmatig aangestuurd. Lees hier meer over deze wijziging.

Sponsorinkomsten met 10% omhoog

De sponsoring en subsidie inkomsten zijn voor 2019 behouden begroot. ‘We hebben wel de ambitie om de sponsor- en advertentie-inkomsten met 10% te laten stijgen.’

Inzetten op groei

De KNHS wil een centrale rol blijven spelen in de groeiende paardensector. ‘Dat betekent dat we ook voor de KNHS gaan inzetten op groei. In 2019 ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen voor de KNHS en daarmee de paardensport in Nederland.’

Plus van 15.000 euro

De bijbehorende begroting werd op de ledenraadsvergadering werd ook de begroting voor 2019 goedgekeurd. Theo van der Meulen gaf een toelichting: “De begroting voor 2019 ziet er positief uit. We gaan uit van een kleine plus van € 15.000,-. De KNHS heeft geen winstoogmerk, dus alles wat we aan inkomsten binnenhalen wordt besteed aan de ontwikkeling en bevordering van de paardensport in Nederland.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS