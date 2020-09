Digitaal paspoort moet transportproblemen Brexit voorkomen

Sinds Groot-Brittannië per 31 januari 2020 uit de EU gestapt is, zijn er zorgen over het internationale vervoer van paarden naar en van de Britse eilanden. Tot 31 december 2020 is er nog niets aan de hand, maar daarna zullen veranderingen optreden. De taskforce van de Brexit The International Sport Horse Confederation heeft samen met de European Union Animal Health Law hoogstwaarschijnlijk een oplossing gevonden om de zorgen weg te nemen. Een digitaal paspoort moet uitkomst gaan bieden.

Door een digitaal paspoort voor paarden die op wedstrijden moeten aan te maken, kunnen paarden vanaf 2021 makkelijker de grens over als het om sport, race of fokkerij paarden gaat. Op deze manier kunnen paarden makkelijker van en naar Groot-Brittannië zonder dat hier een hele papierwinkel aan vooraf gaat.

Database van paarden

Dit paspoort moet de EU-staten waar het paard naartoe gaat of doorheen reist alle nodige informatie bieden. De informatie van de eigenaar staat er in als mede de vaccinatie en medische geschiedenis van het paard. Het doel voor de lange termijn is om een database van waar de identiteit en alle verdere informatie van paarden geregistreerd staat. Dit moet onder meer helpen bij het detecteren van ziektes zodat deze niet verspreid worden tijdens het transport of in het land van bestemming terecht komt.

Bron: Horses.nl/Persbericht