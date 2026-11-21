De European Equestrian Federation (EEF) heeft de kalender voor 2027 bekend gemaakt. Elf landen uit vier regio's gaan strijden om één felbegeerde titel. De zevende editie belooft opnieuw een boeiend seizoen vol teamcompetities door heel Europa te worden, met als hoogtepunt de finale in IENA Avenches, Zwitserland, , die van 18 tot en met 22 augustus verreden wordt.

Eline Korving Door

De weg naar Avenches begint op 21 april in Lier, België. Er vinden acht regionale kwalificatiewedstrijden plaats in Zuid-, Centraal-, West- en Noord-Europa, waarna de serie doorgaat naar de twee halve finales. De eerste halve finale vindt plaats in Boedapest (Hongarije) van 23 tot en met 27 juni, gevolgd door een halve finale in Peelbergen (Nederland) van 28 juli tot en met 1 augustus. Daar zal worden bepaald welke tien landen zich kwalificeren voor de finale.

Ontwikkeling en groei

Het seizoen 2027 bouwt voort op de zeer spannende editie in 2026, waarin België tijdens de finale in Avenches zijn eerste Longines EEF Series-titel veroverde, vóór Zweden en Oostenrijk. De sterke onderlinge concurrentie in alle vier de regio’s, in combinatie met de opkomst van nieuwe kanshebbers naast de reeds gevestigde teams, onderstreept de aanhoudende groei van de serie en het belang ervan als platform voor de ontwikkeling van het Europese landenwedstrijdspringen.

Kalender

Regio West Europa

● Lier (BEL): 21–25 April 2027

● Deauville (FRA): 26–30 May 2027

Regio Centraal Europa

● Mannheim (GER): 28 April–4 May 2027

● Šamorín (SVK): 9–13 June 2027

Regio Zuid Europa

● Borgo La Caccia – Bedizzole (ITA): 12–16 May 2027

● Thessaloniki (GRE): 2–6 June 2027

Regio Noord Europa

● Stutteri Ask – Martofte (DEN): 19–23 May 2027

● Drammen (NOR): 9–13 June 2027

Halve finale

● Budapest (HUN): 23–27 June 2027

● Peelbergen (NED): 28 July–1 August 2027

Finale

● IENA Avenches (SUI): 18–22 August 2027

Bron: Persbericht