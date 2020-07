FEI baas Ingmar de Vos: ‘We nemen geen beslissingen vanuit een ivoren toren’

FEI president Ingmar de Vos was kort geleden te gast bij Le Tertulia Ecuestre, een hippische kanaal op YouTube, waarin hij onder meer sprak over de coronapandemie, het invitatiesysteem voor CSI's, de wereldranglijsten en over de FEI. "Een goed bestuur is belangrijk voor de geloofwaardigheid van onze organisatie. We nemen geen beslissingen vanuit een ivoren toren in Zwitserland", aldus De Vos.

Na aanleiding van de ontwikkelingen rond de coronapandemie vindt Ingmar de Vos dat de FEI een grote verantwoordelijkheid heeft naar sporters en organisaties. “Als we in deze tijd een organisatie toestaan een evenement te organiseren, dan garanderen we min of meer dat de organisatie alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen.”

CSI invitatiesysteem

Een ander topic van De Vos was het CSI invitatiesysteem. “Eigenlijk is het om eerlijke sport te hebben. Het is om een balans te vinden in de deelname van ruiters die verdienen om aan een wedstrijd deel te nemen op basis van eerder behaalde prestaties”, zegt De Vos. “De positie op de wereldranglijst is bepalend voor die ruiters.”

CSI2* wedstrijden

Door de coronacrisis is er geen invitatiesysteem voor CSI2*-wedstrijden. De Vos legt uit dat voor die 2*-concoursen dit mogelijk blijft gelden. “Het zal altijd een kwestie blijven omdat CSI2* laat op de wedstrijdkalender mogen komen.”

‘Moet er geen paard-ruiter ranking komen?’

Ook neemt Ingmar de Vos de wereldranglijst voor springruiters onder de loep. “We hebben er al vaker over gediscussieerd, moeten er niet meer parameters worden geïntroduceerd die de zwaarte, of de moeilijkheidsgraad weergeven waarop ruiters rijden”, aldus De Vos. “Is een top-20 ruiter beter dan een ruiter op een lagere plaats. Het hangt ook heel erg af van het paard waarmee een ruiter springt op een wedstrijd. Moet er geen paard-ruiter ranking komen?.”

Niet uit ivoren toren

Naast nog enkele andere zaken vertelt de president van de FEI: “Een goed bestuur is belangrijk voor de geloofwaardigheid van onze organisatie. We nemen geen beslissingen vanuit een ivoren toren in Zwitserland.”

Bron World of Showjumping