FEI brengt advies uit omtrent Influenza-uitbraken

De FEI heeft richtlijnen naar buiten gebracht om duidelijkheid te geven hoe om te gaan met de uitbraken, hoe het virus te herkennen, en hoe preventief te werk te gaan. Tot 8 februari j.l. zijn er meerdere uitbraken bevestigd in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nigeria, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Paardeninfluenza, zoals de FEI uitlegt, is een zeer besmettelijk virus dat ademhalingsaandoeningen bij paarden veroorzaakt. Het virus is endemisch voor de meeste landen van de wereld en uitbraken kunnen ernstig effecten hebben op de paardenindustrie, inclusief beperkingen op paardentransport en het annuleren van evenementen.

Richtlijnen

De FEI is duidelijk in hoe om te gaan met het virus. Bij het vertonen van symptomen moet per direct een dierenarts ingeschakeld worden, en deze moet swabs en bloedonderzoeken uitvoeren. Het belangrijkste is dat de paarden worden geënt volgens de regels van de FEI. Geënte paarden zullen volgens de FEI zeer goed beschermt zijn tegen het virus. Hoewel de enting niet 100% werkt, zal het virus minder effect hebben. Na menging met andere paarden op bijvoorbeeld concoursen adviseert de FEI de paarden twee maal daags te temperaturen. De vaccinatie-gegevens moeten actueel en correct zijn ingevoerd in het (FEI) paspoort. Wanneer een paard symptomen vertoond of in aanraking is geweest met een paard dat influenza heeft, mag deze het eigen terrein niet verlaten.

Bekijk hier het gehele advies.

Bron: FEI/Horses.nl