FEI past anti-doping reglementen aan

Op 21 november vond de Algemene Vergadering van de FEI plaats. Hiervoor melden zich 70 van de 109 Nationale Federaties aan en hier werd gesproken over onder meer het anti-doping beleid. Zowel voor ruiters als voor paarden zijn de regels omtrent verboden middelen aangepast.

De regels voor atleten zijn in zoverre aangepast dat wanneer hij of zij aan kan tonen dat het gebruik van de verboden middelen buiten de wedstrijd plaats heeft gevonden, de schorsing verkort wordt. Dan is wel een vereiste dat het gebruik geen effect heeft gehad op de sportprestaties. Het gaat hierbij om middelen die veel gebruikt worden in de samenleving zoals cocaïne en THC.

Rehabilitatieprogramma

Wanneer een atleet positief getest wordt, mag deze drie maanden niet meer aan de start verschijnen. Als de betreffende atleet vervolgens een rehabilitatieprogramma volgt, kan dit worden teruggebracht naar een maand.

ATF protocol

Verder wil de FEI het anti-doping protocol wat flexibeler maken om voerbesmetting goed te beoordelen. Hiervoor worden de ATF’s, de atypische bevindingen, uitgebreid. Er komt een speciaal ATF protocol en de beslissingen over de bevindingen worden genomen door een speciaal ATF panel. Dit is een onafhankelijk bestuur met een eigen voorzitter. De voorzitter hiervoor wordt binnenkort gekozen door het bestuur van de FEI.

Bron: FEI