FEI richt onafhankelijke commissie op voor dierenwelzijn in de sport

Met de vorming van een onafhankelijke commissie zet de FEI nieuwe stappen richting het waarborgen van dierenwelzijn in de sport. Deze commissie moet een praktisch en uitvoerbaar kader ontwikkelen dat de FEI in staat stelt in te spelen op de huidige en toekomstige zorgen met betrekking tot het ‘gebruiken’ van paarden in de sport.

“In onze branche is Social License to Operate (SLO) de term die wordt gegeven aan de acceptatie door de samenleving van de beoefening van de paardensport en alle aanverwante activiteiten”, legt FEI-voorzitter Ingmar de Vos uit. “De paardensport en de activiteiten van de FEI staan ​​meer dan ooit onder publieke controle en via de Commissie willen we die controle omarmen om verandering teweeg te brengen en de schijnwerpers te richten op onze belangrijkste stakeholder: het paard’’.

Transparantie

“Er zijn uitgebreide systemen en mechanismen om het welzijn van het paard te beschermen, maar er kan meer worden gedaan en er moet nog meer worden gedaan. In een steeds veranderende samenleving, waar percepties verschuiven en normen in een steeds sneller tempo veranderen, moet de FEI deze zorgen en kritieken uit de samenleving en binnen hippische kringen op een duidelijke en transparante manier adresseren’’.

10-koppige commissie

“Dit is onze plicht als bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de paardensport, en daarom hebben we deze belangrijke en onafhankelijke commissie opgericht om ons in staat te stellen een koers uit te zetten die de plaats van de paardensport in de samenleving zal versterken.” De 10-koppige commissie zal worden voorgezeten door professor Dr. Natalie Waran (NZL), een internationaal gerespecteerde expert op het gebied van paardenwelzijn, hoogleraar One Welfare en Executive Dean aan het Eastern Institute of Technology (Te Pūkenga) in Nieuw-Zeeland.

Kennis van buitenaf

Prof. Waran is een van de vijf leden van de Commissie die buiten de FEI werkt.Hierdoor is er een selectie met paardenwelzijns- en verterinaire experts en FEI-vertegenwoordigers die zijn geselecteerd vanwege hun ervaring. “Ik ben zeer vereerd dat ik ben gevraagd om dit werk te leiden”, zei prof. Waran. “Door externe experts samen te brengen om de ontwikkeling van een raamwerk te vergemakkelijken om de welzijnsbehoeften van het sportpaard aan te pakken en te bevorderen, heeft de FEI een belangrijke stap voorwaarts gezet op het gebied van sociale licentie.

Eerste bijeenkomst

De eerste vergaderingen van de Commissie, die nog formeel moeten worden benoemd, zullen in juni 2022 plaatsvinden. Hierbij ligt de focus op het plannen van de samenwerking met verschillende belanghebbenden en de focus en samenstelling van de werkgroepen. De Commissie zal naar verwachting samenwerken over een eerste periode van 18 maanden, met een tussentijds rapport dat zal worden gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de FEI in november 2022 in Kaapstad (RSA), gevolgd door een tweede rapport op het FEI Sports Forum in april 2023 en een eindrapport/raamwerk dat ter goedkeuring moet worden ingediend tijdens de FEI General Assembly 2023 in Mexico.

De commissie bestaat uit:

FEI Social License to Operate Commission

Chair: Professor Dr. Natalie Waran, External Expert, Professor of One Welfare and Executive Dean at the Eastern Institute of Technology (Te Pūkenga) in New Zealand.

Leden:

Professor Kathalijne Visser-Riedstra , External Expert, Professor (UAS) Human-Animal Interactions at Aeres University of Applied Sciences – Almere, Flevoland, The Netherlands

, External Expert, Professor (UAS) Human-Animal Interactions at Aeres University of Applied Sciences – Almere, Flevoland, The Netherlands Dr Camie Heleski , External Expert, Senior Lecturer College of Agriculture, Food and Environment – Lexington USA

, External Expert, Senior Lecturer College of Agriculture, Food and Environment – Lexington USA Dr Madeleine Campbell , External Expert, Senior Lecturer in Human-Animal Interactions & Ethics – Royal Veterinary College University of London

, External Expert, Senior Lecturer in Human-Animal Interactions & Ethics – Royal Veterinary College University of London Ms Jessica Stark , External Expert, World Horse Welfare Communication & Public Affairs Director

, External Expert, World Horse Welfare Communication & Public Affairs Director Mr Theo Ploegmakers , European Equestrian Federation President, FEI Board Member

, European Equestrian Federation President, FEI Board Member Mr Cayetano Martínez de Irujo , Spanish jumping rider – International Jumping Riders Club (IJRC)

, Spanish jumping rider – International Jumping Riders Club (IJRC) Mr Ken E. Lalo , CAS Arbiter, former Chair of the FEI Tribunal, President of the Israel Equestrian Federation

, CAS Arbiter, former Chair of the FEI Tribunal, President of the Israel Equestrian Federation Ms Sabrina Ibanez , FEI Secretary General, APSO President

, FEI Secretary General, APSO President Mr Cesar Hirsch, FEI Judge and Steward Level 3 and President of the Pan American Equestrian Confederation (PAEC)

Ex Officio – Administrative and Logistic Support

Dr Francisco Lima, FEI Director Governance & Institutional Affairs

FEI Director Governance & Institutional Affairs Ms Barbara Rodel, Manager FEI President’s Office

Bron: persbericht FEI