FEI schorst Nationale Federatie Verenigde Arabische Emiraten

De FEI heeft een behoorlijke sanctie opgelegd aan de Nationale Federatie van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE). De FEI heeft dit gedaan na aanleiding van de endurance wedstrijden die de UAE georganiseerd heeft als zijnde nationaal waar deze eigen internationaal hadden moeten zijn. De schorsing geldt niet alleen voor de sport endurance, maar geldt voor alle disciplines.

De sanctie is een behoorlijke en is opgelegd aangezien de UAE zich niet aan de regels van de FEI houdt. Zowel de President’s Cup en de Sheikh Mohammed Cup werden als nationale wedstrijd georganiseerd, maar er deden veel meer buitenlandse deelnemers mee dan toegestaan is voor een nationale wedstrijd. De FEI gelooft dat de federatie van de UAE dit met opzet gedaan heeft, zodat het de regels van de FEI met betrekking tot de endurance niet hoefde te volgen.

Abdel Saïd reageert

Er kwam van de Egyptische ruiter Abdel Saïd vorige week al een reactie dat de FEI geen hart voor de sport heeft. Saïd vindt dat wat er in de endurance gebeurt, geen effect mag hebben op de andere disciplines. Er mogen namelijk ook geen springwedstrijden georganiseerd worden in het land tot 31 december.

De schorsing voor de endurance wedstrijden duurt tot 31 maart volgend jaar. Naast de schorsing moet ook 10% en 50% van het prijzengeld van de President’s Cup en de Sheikh Mohammed Cup aan de FEI betaald worden.

