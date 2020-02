FEI Voorzitter Springen John Roche legt voorzitters functie neer na 13 jaar

De FEI functie Voorzitter Springen werd in 2007 gecreëerd en werd vanaf dag bezet door de Ier Captain John Roche. Roche speelt al 33 jaar een belangrijke rol bij de FEI vanaf het moment dat hij erbij kwam in 1987. Eind februari van dit jaar gaat Roche op 66-jarige leeftijd met pensioen.

Captain Roche diende in de Irish Army Equitation School en streedt voor Ierland als springruiter op het hoogste internationale niveau. De ruiter begon bij de FEI onder de toenmalige FEI President HRH The Princess Royal, Prinses Anne. Prinses Anne had het ambt overgenomen van haar vader HRH Prince Philip, die maar liefst 42 jaar de functie bekleedde.

13 jaar voorzitter

Roche was toentertijd verantwoordelijk voor het springen, mennen en de FEI kalender en hij was ook secretaris van het Spring- en Men Committee. In 2007 werd Roche voorzitter voor het springen vanaf het moment dat de functie ontstond. Daarnaast was de Ier ook voorzitter van de FEI Jumping World Cup, de FEI Jumping Nations Cup en kreeg ook de titel Voorzitter General Sterwarding. In al zijn tijd als voorzitter bracht Roche het aantal internationale spring-evenementen van 340 naar 1800. Op de Algemene Vergadering in Johannesburg in november dit jaar zal Roche na 13 jaar voorzitterschap op het gala diner geëerd worden.

Bron: FEI/Horses.nl