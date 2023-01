Aangepast FEI springreglement legt focus op paardenwelzijn

Met de start van 2023 heeft de FEI verschillende aanpassingen gedaan in het reglement. Vooral in het springreglement komt de focus meer te liggen op het paardenwelzijn. Ook zijn er verschillende financiële aanpassingen gedaan en gaat het maximale inschrijfgeld met 10% omhoog.

FEI regel 241.4, de regel omtrent uitsluiting, was al eerder onderwerp van gesprek. De regel werd uitvoering besproken op de IJRC vergadering en er was veel onduidelijkheid. De regel is in het leven is geroepen om het paardenwelzijn te verbeteren: de jury mag een combinatie tijdens het parcours uitsluiten wanneer dit niet in lijn is met het paardenwelzijn.

Feedback IJRC

Op de IJRC vergadering werden (terechte) vragen gesteld omtrent de regel. Zo was er ondermeer onduidelijkheid wanneer en op welke grond de jury een combinatie mag uitsluiten. De IJRC stelde voor om een panel op te richten met een topruiter, hoofdsteward en de juryleden. Op deze manier ontstaat er een discussie-panel en kan de topruiter advies geven over de situatie.

Voetnoot regel 241

De feedback van de IJRC wordt pas op de volgende Algemene Vergadering van het FEI besproken en is dus nog niet opgenomen in het springreglement van 2023. De aangenomen wijziging die nu definitief in het reglement is opgenomen komt op het volgende neer: De voorzitter van de jury kan een springparcours te allen tijde beëindigen als hij meent dat het getoonde niet overeenkomt met de principes van paardenwelzijn. Tegen die beslissing kan geen bezwaar gemaakt worden.’

Art. 241 ELIMINATIONS

[…]

The President of the Ground Jury (or in the absence of the President of the Ground Jury

from the Ground Jury box, the Ground Jury Member designated by the President of the

Ground Jury to take over the running of the Competition in their absence) may, in their

sole discretion, ring the bell (or instruct another Ground Jury member to ring the bell) to

eliminate an Athlete/Horse combination while a round is ongoing if the President of the

Ground Jury (or their designee) decides that it would be contrary to the principles of horse

welfare to allow the combination to continue the round. The decision to eliminate is final

and not subject to appeal or protest.

Financiële aanpassingen

De financiële aanpassingen houden concreet in dat het inschrijfgeld voor internationale springwedstrijden met 10% zal stijgen. Dit betekent dat het maximale inschrijfgeld voor CSI1* en CSI2* verhoogd wordt van 400 naar 440 euro. Voor de CSI3* wedstrijden stijgt het inschrijfgeld van 450 naar 495 euro en voor CSI4* wedstrijden van 550 naar 605 euro.

