Afschaffen verplichting dubbel bit en sporen op agenda FEI General Assembly

De welzijnscommissie van de FEI beveelt de paardensportbond aan om de stang- en trensverplichting in de Grand Prix te schrappen. Zo blijkt uit de vandaag door de FEI gepubliceerde agenda voor het General Assembly in Kaapstad (12 november). Ook beveelt de welzijnscommissie aan om de sporenverplichting in alle disciplines te schrappen.

In totaal doet de FEI welzijnscommissie zes aanbevelingen, waarvan er vier direct uitwerking kunnen gaan hebben op de sport:

Jurybevoegdheden harmoniseren in alle disciplines (lees hier meer) Stang- en trens optioneel maken in de Grand Prix Sporen optioneel maken in alle disciplines Het verbieden van een (te) strakke neusriem in alle disciplines (niet alleen dressuur)

Stang- en trensverplichting

Over het loslaten van de stang- en trensverplichting was de afgelopen weken al veel te doen, toen een brief van de IDRC en de IDTC uitlekte. De dressuurcommissie is ook tegen, blijkt uit het FEI document. Het FEI bestuur staat er voor open, maar wel met de kanttekening dat er goed naar de stakeholders en de nationale federaties geluisterd moet worden.

Lees het FEI document hier