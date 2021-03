Alle hens aan dek in Valencia, FEI: ‘Heftigste rhino-uitbraak sinds tientallen jaren’

Waar de ruiters, grooms en eigenaren zich tot nog toe voornamelijk zelf moesten redden in Valencia, is de ernst van de situatie inmiddels doorgedrongen tot de FEI. "Dit is de meest ernstige rhino-uitbraak sinds tientallen jaren in Europa", schrijft de bond in een persbericht. De FEI meldt dat dit weekend vier paarden zijn overleden, 84 paarden op het concoursterrein klinische symptomen tonen en 11 paarden in externe klinieken staan (negen in Valencia en twee in Barcelona).

De afgelopen week moesten twee lokale dierenartsen de klus klaren, maar inmiddels zijn er volgens de FEI 21 dierenartsen op het concoursterrein en sturen de Duitse en de Franse hippische federatie ook nog extra dierenartsen.

Extra stallen en materiaal

Ook komen er extra stallen zodat de gezonde paarden beter gescheiden kunnen worden van de zieke paarden. “44 tijdelijke boxen zijn onderweg vanuit Zuid-Frankrijk en worden voor de helft opgezet bij de kliniek in Valencia zodat daar meer paarden behandeld kunnen worden.”

Daarnaast komen er van de Franse bond ook extra opblaasbare matten om de paarden te ondersteunen en te zorgen dat ze blijven staan. De FEI stuurt vanuit Zwitserland extra harnassen en netten om de paarden staande te houden.

Betere communicatie

De FEI belooft ook betere communicatie: er is iemand van de veterinaire afdeling van de FEI ter plaatse om de communicatie tussen de organisatie, de autoriteiten en de ruiters te stroomlijnen en te verbeteren.

Uitbraken in België, Frankrijk en Duitsland

Volgens de FEI gaat het om een agressieve variant van het virus en er is bevestigd dat er al aan Valencia gerelateerde uitbraken zijn in België, Frankrijk en Duitsland. “We blijven bezorgd over de paarden die het concoursterrein hebben verlaten voor het terrein is afgegrendeld en het virus mogelijk verspreiden. We hebben daarover contact met alle nationale federaties en hen de opdracht gegeven alle ruiters die in Valencia hebben gereden te informeren dat ze hun paarden moeten isoleren.”

Meer dan 500 afgereisd

In totaal gaat het om een groep van 752 paarden. Meer dan 500 van die paarden zijn afgereisd voor officieel bekend werd gemaakt dat het om rhinopneumonie ging en het concours op slot ging, rond de 160 paarden zijn op het terrein gebleven.

Lees hier het hele persbericht

Bron: FEI