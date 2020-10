Andrew Kocher voorlopig geschorst vanwege gebruik elektrische sporen

De FEI heeft een tuchtzaak aangespannen bij het FEI tribunaal tegen de Amerikaanse springruiter Andrew Kocher. Voor de duur van deze tuchtzaak is Kocher voorlopig geschorst en is hij uitgesloten van deelname aan FEI-wedstrijden.

De nationale Amerikaanse federatie USEF heeft de schorsing van de FEI overgenomen. Dit betekent dat Kocher ook niet mag deelnemen aan nationale Amerikaanse wedstrijden.

Eind juni

Dit besluit is na onderzoek van de FEI genomen, nadat Kocher eind juni verdacht werd van het gebruik van elektrische sporen op meerdere evenementen.

Foto’s als bewijs

De zaak werd aangebracht door een klokkenluider die zijn informatie doorspeelde aan Grand Prix Info en foto’s als bewijs leverde.

Werking elektrische sporen

De klokkenluider lichtte de werking van elektrische sporen toe. Met dit systeem kan de ruiter via de sporen elektrische schokken aan het paard geven dankzij een afstandsbediening met drukknop. Bij het drukken op de knop wordt de stroom door draden in de broek van de ruiter naar de sporen gestuurd. Hierdoor kan een paard gedwongen worden over een hindernis te springen.

Bron: Horses.nl/FEI