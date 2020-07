Bitloze groep gaat om de tafel met de FEI

Een organisatie die de bitloze hippische gemeenschap vertegenwoordigt, brengt later die jaar de standpunten van haar supporters onder de aandacht bij de FEI. Het doel hiervan is discussiëren over de gemeenschappelijke wens om het welzijn voor paarden te verbeteren en de publieke beleving van de paardensport.

De World Bitless Association (WBA) is, nu de Covid-19-beperkingen zijn versoepeld, uitgenodigd voor een meeting met de FEI. Dit naar aanleuning van de recente campagne ‘Why not bitless for cross-country eventing’. Deze campagne werd opgestart nadat er vorig jaar een verbod kwam op het gebruik van bitloze hoofdstellen in deze discipline.

Veel steun

De organisatie kreeg in haar campagne om bitloze hoofdstellen in de eventing toe te staan, veel steun van gerespecteerde individuen en organisaties, waaronder de International Society for Equitation Science, de International Association of Animal Behaviour Consultants, meerdere RSPCA’s en de Britse Eventing. Slechts twee nationale federaties (Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) steunden het initiatief.

Bron: Horsetalk