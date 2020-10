Brexit-voorstellen voor paardensector: ‘Mislukking is geen optie’

Een aantal Europese organisaties heeft voorstellen voor veilig en vlot paardentransport tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk naar de Brexit-onderhandelaars van zowel de EU als Groot Brittannië gestuurd. Ze zijn bang dat wanneer dit niet tijdig geregeld wordt, grote economische consequenties voor de paardensector zullen volgen.

De Ierse paardensportbond (IHSC), de FEI en de internationale bond voor paardenrensport hebben samen het voorstel gemaakt. Ook twee organisaties van volbloedfokkers en de Europese paardensportbond dachten mee in de taskforce. Het doel is om paardenwelzijn en -gezondheid te waarborgen en de handel en sport door te kunnen laten gaan nadat Groot Brittannië vanaf 1 januari 2021 niet meer aan de EU-regelgeving gehouden is. De Brexit kan een bedreiging vormen voor de handel en sport tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Invoertarieven

De taskforce wil onder meer dat er aan weerszijden geen invoertarieven komen voor paarden. Die zijn er in de huidige situatie ook niet. Ook willen ze de gezondheidsstatussen gelijkschakelen, een als ‘gezond’ aangeduid paard in het VK wordt dan ook in de EU als zodanig aangemerkt. Digitale paspoorten moeten de traceerbaarheid van paarden en snel vaststellen van gezondheidsstatus, eigendom en verplaatsingen mogelijk maken. In een dergelijk digitaal paspoort staat dan ook bijvoorbeeld de entingsstatus van het paard.

No-deal Brexit

In geval van een zogenaamde ‘No-deal Brexit’ vraagt de taskforce aan de EU om de gezondheidsregels toch gelijk te schakelen. “De paardensector is van groot economisch, sociaal, sportief en cultureel belang in zowel de EU als het VK” zegt FEI-president Ingmar De Vos over het voorstel. “De paardenhouderij is één van de belangrijkste dierlijke sectoren in Europa, groter en met meer economische waarde dan een aantal andere landbouwsectoren. De nettowaarde is meer dan 52 miljard euro per jaar en de sector levert 210.000 directe en meer dan een half miljoen indirecte banen.” Het idee is dat de EU de voorstellen zou kunnen invoegen in de EU Animal Health Law, die in april ingaat. Deze wet heeft ook al verschillende gevolgen voor de paardenregistratie in Nederland.

‘Mislukken geen optie’

De Vos wijst er op dat wanneer er geen overeenkomst komt, dit een grote impact op de sector zal hebben. Deze zou wel met een derde kunnen krimpen. “Potentieel staan 250.000 banen op de tocht. De sector is al ernstig bedreigd, met een stijgende werkloosheid en verschuiving van buitenlandse investeringen van de EU naar Noord Amerika en Asia. “Failure is not an option” besluit De Vos.

Bron: HorseSportIreland / Horses.nl