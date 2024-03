Britse James Smith voorlopig geschorst door de FEI

De Britse James Smith is voorlopig geschorst door de FEI nadat er foto's zijn verschenen die gemaakt lijken te zijn op een recent FEI-evement, dit wordt gemeld door World of Showjumping.

”De FEI werkt nauw samen met de British Equestrian Federation en British Showjumping met betrekking tot de ruiter James Smith en heeft hem voorlopig geschorst vanaf vandaag, nadat er zorgen zijn ontstaan over het welzijn van paarden met betrekking tot foto’s die lijken te zijn gemaakt op een recent FEI-evenement”, vertelde een FEI woordvoerder aan World of Showjumping.

”De voorlopige schorsing van de FEI werd opgelegd naar aanleiding van de schorsing opgelegd door British Showjumping, die op 16 maart 2024 aan de FEI werd bevestigd. Het verbiedt de ruiter om paarden te trainen en/of uit te brengen op zowel nationale als FEI-wedstrijden tot nader order en totdat de beelden en omstandigheden van het incident worden onderzocht. Zie FEI Algemene Verordeningen Artikel 164.6 voor de volledige definitie beschrijving.”

”De trainingsmethoden die in de afbeeldingen worden gezien, hebben geen plaats in onze sport, zijn in strijd met onze voorschriften en worden niet getolereerd”, verduidelijkt de FEI woordvoerder. ”Het welzijn van paarden is de hoogste prioriteit voor de FEI en onze aangesloten organen en we zullen nauw blijven samen werken om ervoor te zorgen dat onze regels en voorschriften met betrekking tot het welzijn van paarden worden nageleefd en gehandhaafd.”

Bron: World of Showjumping