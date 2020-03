Buitenlandse wedstrijden afgelast door Coronavirus

De FEI heeft bekend gemaakt dat er bepaalde paardensportevenementen in China, Iran, Italië en Oekraïne worden geannuleerd in verband met het Coronavirus. Deze maatregel is genomen, omdat deze landen hard zijn getroffen door de uitbraak. Bepaalde wedstrijden in de disciplines dressuur, eventing, endurance en reining worden gecanceld.

De voorbereidingen voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas en de Olympische Spelen in Tokio lopen op schema.

Wedstrijden geannuleerd

– CCI1*-wedstrijd in Hong Kong, China op 14 maart

– CEI1*- en CEI2*-wedstrijden in Kerman, Iran op 5 en 6 maart

– CRI3*-, CRIY3*- en CRIJ3*-wedstrijden in Cremona, Italië op 26 en 27 maart

– Twee kwalificaties voor de Wereldbeker dressuur in Kiev, Oekraïne op 1 tot 3 mei en 8 tot 10 mei

Bron: Horses.nl/Dressage News